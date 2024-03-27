Дерипаска продал свою долю в Rasperia Trading Limited

Российский олигарх Олег Дерипаска продал подконтрольную ему компанию Rasperia Trading Limited, которой принадлежит 24% акций в австрийском строительном концерне Strabag, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу концерна. Новый владелец доли — АО «Илидиас».
«МКАО Rasperia Trading Limited, входящая в Strabag (STRV.VI), ранее контролируемая российским бизнесменом Олегом Дерипаской, была продана российской компании АО „Илиадис“, сообщила в среду австрийская строительная фирма», — информирует источник.
По данным агентства, компанию Rasperia, владеющую 24,1% акций Strabag, приобрело российское АО «Илидиас». Олег Дирипаска прекратил свой контроль над компанией.
Ранее URA.RU сообщало, что служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на Дерипаску и его украинских топ-менеджеров, якобы отправлявших в РФ сырье для производства ракетного комплекса «Искандер». СБУ заочно обвинила Дерипаску по семи статьям Уголовного кодекса Украины.
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