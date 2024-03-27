Дерипаска продал свою долю в Rasperia Trading Limited

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерипаска продал АО «Илидиас» компанию, владеющую 24% акций австрийского концерна Фото:

Российский олигарх Олег Дерипаска продал подконтрольную ему компанию Rasperia Trading Limited, которой принадлежит 24% акций в австрийском строительном концерне Strabag, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу концерна. Новый владелец доли — АО «Илидиас».

«МКАО Rasperia Trading Limited, входящая в Strabag (STRV.VI), ранее контролируемая российским бизнесменом Олегом Дерипаской, была продана российской компании АО „Илиадис“, сообщила в среду австрийская строительная фирма», — информирует источник.

По данным агентства, компанию Rasperia, владеющую 24,1% акций Strabag, приобрело российское АО «Илидиас». Олег Дирипаска прекратил свой контроль над компанией.

Ранее URA.RU сообщало, что служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на Дерипаску и его украинских топ-менеджеров, якобы отправлявших в РФ сырье для производства ракетного комплекса «Искандер». СБУ заочно обвинила Дерипаску по семи статьям Уголовного кодекса Украины.

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Российский олигарх Олег Дерипаска продал подконтрольную ему компанию Rasperia Trading Limited, которой принадлежит 24% акций в австрийском строительном концерне Strabag, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу концерна. Новый владелец доли — АО «Илидиас». «МКАО Rasperia Trading Limited, входящая в Strabag (STRV.VI), ранее контролируемая российским бизнесменом Олегом Дерипаской, была продана российской компании АО „Илиадис“, сообщила в среду австрийская строительная фирма», — информирует источник. По данным агентства, компанию Rasperia, владеющую 24,1% акций Strabag, приобрело российское АО «Илидиас». Олег Дирипаска прекратил свой контроль над компанией. Ранее URA.RU сообщало, что служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на Дерипаску и его украинских топ-менеджеров, якобы отправлявших в РФ сырье для производства ракетного комплекса «Искандер». СБУ заочно обвинила Дерипаску по семи статьям Уголовного кодекса Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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