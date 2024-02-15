СБУ заочно предъявила Дерипаске обвинение по семи статьям УК Украины

15 февраля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Олег Дерипаска использовал якобы украинскую продукцию в РФ для производства «Искандеров» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его украинских топ-менеджеров, якобы отправлявших в РФ сырье для производства ракетного комплекса «Искандер». СБУ заочно обвинила Дерипаску по семи статьям Уголовного кодекса Украины. «На основании собранных доказательств российскому олигарху Олегу Дерипаске заочно предъявили обвинения о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины», — заявила СБУ в telegram-канале. Там отметили, что два топ-менеджера были задержаны в разных регионах Украины. По данным СБУ, речь идет о директоре предприятия «Глуховский карьер кварцитов» и кураторе данного учреждения от российского олигарха — гражданине Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ. Мужчины якобы помогли Дерипаске присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу. В СБУ подчеркнули, что импортируемую продукцию в РФ использовали якобы для изготовления «Искандеров». Ранее на официальном сайте офиса генерального прокурора Украины сообщалось, что 32 миллиона гривен, принадлежащих Олегу Дерипаске арестовали на Украине. Российскому олигарху также грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания его виновным в нарушении санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его украинских топ-менеджеров, якобы отправлявших в РФ сырье для производства ракетного комплекса «Искандер». СБУ заочно обвинила Дерипаску по семи статьям Уголовного кодекса Украины. «На основании собранных доказательств российскому олигарху Олегу Дерипаске заочно предъявили обвинения о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины», — заявила СБУ в telegram-канале. Там отметили, что два топ-менеджера были задержаны в разных регионах Украины. По данным СБУ, речь идет о директоре предприятия «Глуховский карьер кварцитов» и кураторе данного учреждения от российского олигарха — гражданине Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ. Мужчины якобы помогли Дерипаске присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу. В СБУ подчеркнули, что импортируемую продукцию в РФ использовали якобы для изготовления «Искандеров». Ранее на официальном сайте офиса генерального прокурора Украины сообщалось, что 32 миллиона гривен, принадлежащих Олегу Дерипаске арестовали на Украине. Российскому олигарху также грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания его виновным в нарушении санкций.