27 марта 2024

На главные маршруты Нижнего Тагила выйдут новые автобусы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕМУП Гортранс. Екатеринбург, зима, гортранс, автобусный парк, автобусы, автобусное предприятие
Новые автобусы появятся на пяти маршрутах Фото:

С 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на социально значимые маршруты выйдут новые автобусы. Городских маршрутов, которые обслуживают муниципальные предприятия, станет больше по мере обновления автобусного парка, рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«С 1 апреля муниципальный перевозчик приступит к работе еще на 5 маршрутах. Новые автобусы выйдут на рейсы № 1С, 2, 3, 44, 26. Все они социально значимые. По мере обновления автобусного парка и набора персонала увеличиваем количество маршрутов, которые обслуживаются не частными, а муниципальным предприятием», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что городские власти проводят анализ пассажиропотока и корректируют под него движение автобуса. Пинаев отметил, что поставил надлежащим организациям задачу решать все транспортные проблемы в «постоянном диалоге с горожанами».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на социально значимые маршруты выйдут новые автобусы. Городских маршрутов, которые обслуживают муниципальные предприятия, станет больше по мере обновления автобусного парка, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «С 1 апреля муниципальный перевозчик приступит к работе еще на 5 маршрутах. Новые автобусы выйдут на рейсы № 1С, 2, 3, 44, 26. Все они социально значимые. По мере обновления автобусного парка и набора персонала увеличиваем количество маршрутов, которые обслуживаются не частными, а муниципальным предприятием», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он подчеркнул, что городские власти проводят анализ пассажиропотока и корректируют под него движение автобуса. Пинаев отметил, что поставил надлежащим организациям задачу решать все транспортные проблемы в «постоянном диалоге с горожанами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...