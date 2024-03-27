На главные маршруты Нижнего Тагила выйдут новые автобусы. Видео

28 марта 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Новые автобусы появятся на пяти маршрутах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на социально значимые маршруты выйдут новые автобусы. Городских маршрутов, которые обслуживают муниципальные предприятия, станет больше по мере обновления автобусного парка, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «С 1 апреля муниципальный перевозчик приступит к работе еще на 5 маршрутах. Новые автобусы выйдут на рейсы № 1С, 2, 3, 44, 26. Все они социально значимые. По мере обновления автобусного парка и набора персонала увеличиваем количество маршрутов, которые обслуживаются не частными, а муниципальным предприятием», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он подчеркнул, что городские власти проводят анализ пассажиропотока и корректируют под него движение автобуса. Пинаев отметил, что поставил надлежащим организациям задачу решать все транспортные проблемы в «постоянном диалоге с горожанами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на социально значимые маршруты выйдут новые автобусы. Городских маршрутов, которые обслуживают муниципальные предприятия, станет больше по мере обновления автобусного парка, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «С 1 апреля муниципальный перевозчик приступит к работе еще на 5 маршрутах. Новые автобусы выйдут на рейсы № 1С, 2, 3, 44, 26. Все они социально значимые. По мере обновления автобусного парка и набора персонала увеличиваем количество маршрутов, которые обслуживаются не частными, а муниципальным предприятием», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он подчеркнул, что городские власти проводят анализ пассажиропотока и корректируют под него движение автобуса. Пинаев отметил, что поставил надлежащим организациям задачу решать все транспортные проблемы в «постоянном диалоге с горожанами».