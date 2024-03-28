28 марта 2024

В Челябинске тренер фигуристки Валиевой Тутберидзе проведет уроки для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тутберидзе проведет для детей два мастер-класса Фото:

В Челябинске заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе 31 марта проведет два мастер-класса для юных спортсменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростелеком».

«31 марта в ДС „Юность“ „Ростелеком“ и Федерация фигурного катания на коньках России проведут мастер-класс для юных фигуристов. Занятие проведет мастер спорта СССР по фигурному катанию, тренер высшей категории и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Занятия пройдут в рамках федеральной программы «Звездная дорожка». Для детей проведут два мастер-класса и автограф-сессию с Тутберидзе.

Воспитанница Тутберидзе фигуристка 17-летняя Юлия Валиева в 2020 году стала чемпионкой мира в одиночном катании, а в 2022 году получила звание Заслуженного мастера спорта РФ. Среди подопечных тренера были чемпионы России и Европы, а также олимпийских игр.

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В Челябинске заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе 31 марта проведет два мастер-класса для юных спортсменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростелеком». «31 марта в ДС „Юность“ „Ростелеком“ и Федерация фигурного катания на коньках России проведут мастер-класс для юных фигуристов. Занятие проведет мастер спорта СССР по фигурному катанию, тренер высшей категории и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Занятия пройдут в рамках федеральной программы «Звездная дорожка». Для детей проведут два мастер-класса и автограф-сессию с Тутберидзе. Воспитанница Тутберидзе фигуристка 17-летняя Юлия Валиева в 2020 году стала чемпионкой мира в одиночном катании, а в 2022 году получила звание Заслуженного мастера спорта РФ. Среди подопечных тренера были чемпионы России и Европы, а также олимпийских игр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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