В Челябинске тренер фигуристки Валиевой Тутберидзе проведет уроки для детей

29 марта 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Тутберидзе проведет для детей два мастер-класса Фото: Рамиль Ситдиков\РИА Новости В Челябинске заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе 31 марта проведет два мастер-класса для юных спортсменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростелеком». «31 марта в ДС „Юность“ „Ростелеком“ и Федерация фигурного катания на коньках России проведут мастер-класс для юных фигуристов. Занятие проведет мастер спорта СССР по фигурному катанию, тренер высшей категории и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Занятия пройдут в рамках федеральной программы «Звездная дорожка». Для детей проведут два мастер-класса и автограф-сессию с Тутберидзе. Воспитанница Тутберидзе фигуристка 17-летняя Юлия Валиева в 2020 году стала чемпионкой мира в одиночном катании, а в 2022 году получила звание Заслуженного мастера спорта РФ. Среди подопечных тренера были чемпионы России и Европы, а также олимпийских игр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе 31 марта проведет два мастер-класса для юных спортсменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростелеком». «31 марта в ДС „Юность“ „Ростелеком“ и Федерация фигурного катания на коньках России проведут мастер-класс для юных фигуристов. Занятие проведет мастер спорта СССР по фигурному катанию, тренер высшей категории и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Занятия пройдут в рамках федеральной программы «Звездная дорожка». Для детей проведут два мастер-класса и автограф-сессию с Тутберидзе. Воспитанница Тутберидзе фигуристка 17-летняя Юлия Валиева в 2020 году стала чемпионкой мира в одиночном катании, а в 2022 году получила звание Заслуженного мастера спорта РФ. Среди подопечных тренера были чемпионы России и Европы, а также олимпийских игр.