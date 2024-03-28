28 марта 2024

Как привести фигуру в порядок к лету

Профессор ПГМУ Корягина: для восстановления фигуры сократите сахар в еде
© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташ пляж от Баден-бадена. Екатеринбург, баден-баден, бассейн, шарташ пляж
Пляжный сезон уже скоро Фото:

Чтобы привести свое тело в норму к летнему сезону, необходимо сократить в рационе количество сахара. Об этом говорит доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина. Она также рассказала, как распознать уловки производителей, которые прячут сахар в составе продуктов.

«Как привести фигуру в порядок к лету? Сократите количество сахара в рационе!» — пишет Корягина в соцсетях и дает несколько практических советов.

  • Утоляйте жажду чисто водой, а не сладкими напитками.
  • Постепенно уменьшайте количество сахара в чае и кофе.
  • Вместо десертов и сладостей выбирайте свежие фрукты, ягоды и орехи.
  • На завтрак выбирайте несладкие цельнозерновые хлопья.
  • Не ешьте сладкое натощак.
  • Старайтесь готовить дома — так проще контролировать состав блюд.
  • Изучайте этикетки. Если в составе сахар указан на первом или втором месте, значит его много в этом продукте. Часто производители маскируют сахар под разными названиями: сироп агавы, кукурузный сироп, тростниковый, инвертный или солодовый сахар. Также пишут названия, заканчивающиеся на «оза» (декстроза, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза).

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Чтобы привести свое тело в норму к летнему сезону, необходимо сократить в рационе количество сахара. Об этом говорит доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина. Она также рассказала, как распознать уловки производителей, которые прячут сахар в составе продуктов. «Как привести фигуру в порядок к лету? Сократите количество сахара в рационе!» — пишет Корягина в соцсетях и дает несколько практических советов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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