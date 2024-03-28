Профессор ПГМУ Корягина: для восстановления фигуры сократите сахар в еде

Пляжный сезон уже скоро Фото: Размик Закарян © URA.RU

Чтобы привести свое тело в норму к летнему сезону, необходимо сократить в рационе количество сахара. Об этом говорит доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина. Она также рассказала, как распознать уловки производителей, которые прячут сахар в составе продуктов.

«Как привести фигуру в порядок к лету? Сократите количество сахара в рационе!» — пишет Корягина в соцсетях и дает несколько практических советов.

Утоляйте жажду чисто водой, а не сладкими напитками.

Постепенно уменьшайте количество сахара в чае и кофе.

Вместо десертов и сладостей выбирайте свежие фрукты, ягоды и орехи.

На завтрак выбирайте несладкие цельнозерновые хлопья.

Не ешьте сладкое натощак.

Старайтесь готовить дома — так проще контролировать состав блюд.

Изучайте этикетки. Если в составе сахар указан на первом или втором месте, значит его много в этом продукте. Часто производители маскируют сахар под разными названиями: сироп агавы, кукурузный сироп, тростниковый, инвертный или солодовый сахар. Также пишут названия, заканчивающиеся на «оза» (декстроза, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза).