Пляжный сезон уже скоро
Чтобы привести свое тело в норму к летнему сезону, необходимо сократить в рационе количество сахара. Об этом говорит доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина. Она также рассказала, как распознать уловки производителей, которые прячут сахар в составе продуктов.
«Как привести фигуру в порядок к лету? Сократите количество сахара в рационе!» — пишет Корягина в соцсетях и дает несколько практических советов.
- Утоляйте жажду чисто водой, а не сладкими напитками.
- Постепенно уменьшайте количество сахара в чае и кофе.
- Вместо десертов и сладостей выбирайте свежие фрукты, ягоды и орехи.
- На завтрак выбирайте несладкие цельнозерновые хлопья.
- Не ешьте сладкое натощак.
- Старайтесь готовить дома — так проще контролировать состав блюд.
- Изучайте этикетки. Если в составе сахар указан на первом или втором месте, значит его много в этом продукте. Часто производители маскируют сахар под разными названиями: сироп агавы, кукурузный сироп, тростниковый, инвертный или солодовый сахар. Также пишут названия, заканчивающиеся на «оза» (декстроза, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза).
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