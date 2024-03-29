В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

29 марта 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Следователи организовали проверку Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Походная,72 прохожие обнаружили труп 79-летнего мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Походная,72. Лежит труп», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили, что следователи уже организовали проверку. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент не связан с криминалом. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Походная,72 прохожие обнаружили труп 79-летнего мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Походная,72. Лежит труп», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили, что следователи уже организовали проверку. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент не связан с криминалом. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — отметил он.