В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

В Екатеринбурге на улице Походная,72 прохожие обнаружили труп 79-летнего мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«Походная,72. Лежит труп», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили, что следователи уже организовали проверку. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент не связан с криминалом. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — отметил он.
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