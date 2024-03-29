В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

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Следователи организовали проверку Фото:

В Екатеринбурге на улице Походная,72 прохожие обнаружили труп 79-летнего мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Походная,72. Лежит труп», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили, что следователи уже организовали проверку. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент не связан с криминалом. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — отметил он.

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В Екатеринбурге на улице Походная,72 прохожие обнаружили труп 79-летнего мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Походная,72. Лежит труп», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили, что следователи уже организовали проверку. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент не связан с криминалом. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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