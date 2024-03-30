Зеленский уволил своего первого помощника

Зеленский уволил Шефира с поста своего первого помощника
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении первого помощника президента Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста своего первого помощника Сергея Шефира. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы.

«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — говорится в документе. Указ №207 датирован 30 марта 2024 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста своего первого помощника Сергея Шефира. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы. «Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — говорится в документе. Указ №207 датирован 30 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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