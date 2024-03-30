Зеленский уволил своего первого помощника

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении первого помощника президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста своего первого помощника Сергея Шефира. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы.
«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — говорится в документе. Указ №207 датирован 30 марта 2024 года.
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