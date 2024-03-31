В дронах ВСУ нашли американский «космический» след

В трофейных дронах ВСУ нашли аккумуляторы и сплавы из марсианской программы НАСА
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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, fpv дрон, фпв дрон
Дмитрий Кузякин сообщил, что батареи НАСА обычно не применяются в FPV-дронах Фото:
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При изучении трофейных украинских FPV-дронов российские специалисты обнаружили в них аккумуляторы, используемые в программе НАСА для Марса, а также уникальные сплавы, используемые США в космосе. Об этом сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА», — заявил Кузякин в беседе с РИА Новости. Он предположил, что Украина первоначально собирала свои FPV-дроны при помощи американских «партнеров», и эти батареи были установлены с учетом планируемого использования FPV-дронов зимой при низких температурах.

Кузякин подчеркнул, что это крайне дорогие батареи, которые обычно не применяются в подобной технике. По его словам, в трофейных дронах, захваченных ВС РФ, специалисты компании обнаружили алюминиевые сплавы, которые также используются в космической программе США.

Он подчеркнул, что ЦКБР часто получает трофейные БПЛА, которые доставляют бойцы из зоны боевых действий. Кузякин отметил, что в каждом беспилотнике много важной информации и материалов для анализа.

Ранее Кузякин заявлял, что украинских пилотов управление FPV-дронов доводит до состояния, симптоматически схожего с сотрясением мозга, передает «Ридус». Также по его словам, в РФ создали обманную систему защиты «Лодырь» для операторов FPV-дронов, сообщает «Национальная служба новостей».

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При изучении трофейных украинских FPV-дронов российские специалисты обнаружили в них аккумуляторы, используемые в программе НАСА для Марса, а также уникальные сплавы, используемые США в космосе. Об этом сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА», — заявил Кузякин в беседе с РИА Новости. Он предположил, что Украина первоначально собирала свои FPV-дроны при помощи американских «партнеров», и эти батареи были установлены с учетом планируемого использования FPV-дронов зимой при низких температурах. Кузякин подчеркнул, что это крайне дорогие батареи, которые обычно не применяются в подобной технике. По его словам, в трофейных дронах, захваченных ВС РФ, специалисты компании обнаружили алюминиевые сплавы, которые также используются в космической программе США. Он подчеркнул, что ЦКБР часто получает трофейные БПЛА, которые доставляют бойцы из зоны боевых действий. Кузякин отметил, что в каждом беспилотнике много важной информации и материалов для анализа. Ранее Кузякин заявлял, что украинских пилотов управление FPV-дронов доводит до состояния, симптоматически схожего с сотрясением мозга, передает «Ридус». Также по его словам, в РФ создали обманную систему защиты «Лодырь» для операторов FPV-дронов, сообщает «Национальная служба новостей».
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