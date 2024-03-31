31 марта 2024

Блогер-миллионник из Челябинска Краснова поделилась снимками из юношества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный вечер. Челябинск., татуировка, краснова наталья
Челябинский блогер Наталья Краснова показала, как выглядела в 17 лет Фото:

Челябинский блогер-миллионник Наталья Краснова опубликовала фотографию из своего юношества. Снимком она поделилась в telegram-канале.

«Это мне 17 лет. Умиляюсь, такая булочка», — подписала свой пост Краснова в канале.

Фотографию из юношества Наталья Краснова нашла в кладовке. В своем посте блогер также попросила подписчиков поделиться своими фотографиями с выпускного.

Наталья Краснова стала узнаваема после обращения к президенту РФ. Во время прямой линии в 2018 году она спросила у Владимира Путина, когда блогерство признают официальной профессией.

Краснова поделилась фотографией со своего школьного выпускного
Краснова поделилась фотографией со своего школьного выпускного

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Челябинский блогер-миллионник Наталья Краснова опубликовала фотографию из своего юношества. Снимком она поделилась в telegram-канале. «Это мне 17 лет. Умиляюсь, такая булочка», — подписала свой пост Краснова в канале. Фотографию из юношества Наталья Краснова нашла в кладовке. В своем посте блогер также попросила подписчиков поделиться своими фотографиями с выпускного. Наталья Краснова стала узнаваема после обращения к президенту РФ. Во время прямой линии в 2018 году она спросила у Владимира Путина, когда блогерство признают официальной профессией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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