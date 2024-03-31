Челябинский блогер Наталья Краснова показала, как выглядела в 17 лет
Челябинский блогер-миллионник Наталья Краснова опубликовала фотографию из своего юношества. Снимком она поделилась в telegram-канале.
«Это мне 17 лет. Умиляюсь, такая булочка», — подписала свой пост Краснова в канале.
Фотографию из юношества Наталья Краснова нашла в кладовке. В своем посте блогер также попросила подписчиков поделиться своими фотографиями с выпускного.
Наталья Краснова стала узнаваема после обращения к президенту РФ. Во время прямой линии в 2018 году она спросила у Владимира Путина, когда блогерство признают официальной профессией.
Краснова поделилась фотографией со своего школьного выпускного
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