Блогер-миллионник из Челябинска Краснова поделилась снимками из юношества. Фото

01 апреля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Челябинский блогер Наталья Краснова показала, как выглядела в 17 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский блогер-миллионник Наталья Краснова опубликовала фотографию из своего юношества. Снимком она поделилась в telegram-канале. «Это мне 17 лет. Умиляюсь, такая булочка», — подписала свой пост Краснова в канале. Фотографию из юношества Наталья Краснова нашла в кладовке. В своем посте блогер также попросила подписчиков поделиться своими фотографиями с выпускного. Наталья Краснова стала узнаваема после обращения к президенту РФ. Во время прямой линии в 2018 году она спросила у Владимира Путина, когда блогерство признают официальной профессией. Краснова поделилась фотографией со своего школьного выпускного фото: Наталья Краснова в своем telegram-канале, https://t.me/krasnova_official/3174 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский блогер-миллионник Наталья Краснова опубликовала фотографию из своего юношества. Снимком она поделилась в telegram-канале. «Это мне 17 лет. Умиляюсь, такая булочка», — подписала свой пост Краснова в канале. Фотографию из юношества Наталья Краснова нашла в кладовке. В своем посте блогер также попросила подписчиков поделиться своими фотографиями с выпускного. Наталья Краснова стала узнаваема после обращения к президенту РФ. Во время прямой линии в 2018 году она спросила у Владимира Путина, когда блогерство признают официальной профессией.