31 марта 2024

Губернатор Куйвашев улетел отдыхать на Кавказ

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, куйвашев евгений
С 1 по 12 апреля Евгений Куйвашев находится в отпуске Фото:

Как минимум часть своего двухнедельного отпуска (1-12 апреля) свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет на Кавказе, он уже туда улетел. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти.

«Насколько я знаю, улетел на Кавказ», — поделился собеседник. Представителю Куйвашева направлен запрос по теме.

Как сообщало URA.RU, обязанности главы региона на время его отсутствия будет исполнять первый замгубернатора Алексей Шмыков. В одно время с Куйвашевым отпуска взяли его зам Валерий Чайников и большинство свердловских мэров.

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Как минимум часть своего двухнедельного отпуска (1-12 апреля) свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет на Кавказе, он уже туда улетел. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти. «Насколько я знаю, улетел на Кавказ», — поделился собеседник. Представителю Куйвашева направлен запрос по теме. Как сообщало URA.RU, обязанности главы региона на время его отсутствия будет исполнять первый замгубернатора Алексей Шмыков. В одно время с Куйвашевым отпуска взяли его зам Валерий Чайников и большинство свердловских мэров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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