Губернатор Куйвашев улетел отдыхать на Кавказ

С 1 по 12 апреля Евгений Куйвашев находится в отпуске
Как минимум часть своего двухнедельного отпуска (1-12 апреля) свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет на Кавказе, он уже туда улетел. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти.
«Насколько я знаю, улетел на Кавказ», — поделился собеседник. Представителю Куйвашева направлен запрос по теме.
Как сообщало URA.RU, обязанности главы региона на время его отсутствия будет исполнять первый замгубернатора Алексей Шмыков. В одно время с Куйвашевым отпуска взяли его зам Валерий Чайников и большинство свердловских мэров.
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