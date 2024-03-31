Губернатор Куйвашев улетел отдыхать на Кавказ

01 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

С 1 по 12 апреля Евгений Куйвашев находится в отпуске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как минимум часть своего двухнедельного отпуска (1-12 апреля) свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет на Кавказе, он уже туда улетел. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти. «Насколько я знаю, улетел на Кавказ», — поделился собеседник. Представителю Куйвашева направлен запрос по теме. Как сообщало URA.RU, обязанности главы региона на время его отсутствия будет исполнять первый замгубернатора Алексей Шмыков. В одно время с Куйвашевым отпуска взяли его зам Валерий Чайников и большинство свердловских мэров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как минимум часть своего двухнедельного отпуска (1-12 апреля) свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет на Кавказе, он уже туда улетел. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти. «Насколько я знаю, улетел на Кавказ», — поделился собеседник. Представителю Куйвашева направлен запрос по теме. Как сообщало URA.RU, обязанности главы региона на время его отсутствия будет исполнять первый замгубернатора Алексей Шмыков. В одно время с Куйвашевым отпуска взяли его зам Валерий Чайников и большинство свердловских мэров.