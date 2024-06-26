Свидетели по делу Далера Бобиева проигнорировали суд — никто не явился

В Екатеринбурге четыре свидетеля по делу Далера Бобиева не явились на заседание
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Заседание по делу Александра Наумова. Екатеринбург, наумов александр
Александр Наумов пришел в суд с адвокатом Жанной Калегиной (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Судебное заседание по делу Александра Наумова, обвиняемого в истязании приемного сына Далера Бобиева, было перенесено. На слушание не явились свидетели, сообщает корреспондент URA.RU из Екатеринбургского гарнизонного военного суда.

«Судья принял решение о переносе слушания в связи с неявкой четырех свидетелей. Следующее заседание назначено на 1 июля, и ожидается, что к тому времени все свидетели будут присутствовать для дачи показаний», — отметил журналист агентства.

В июне 2023 года Екатеринбург был потрясен новостью о пропаже приемного мальчика Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова сообщила, что ребенок ушел из дома, что спровоцировало масштабные поисковые работы с участием сотен волонтеров. Спустя три дня после начала поисков тело Далера было обнаружено в гараже семьи Наумовых. В ходе следствия появились данные, свидетельствующие о возможной причастности к смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Его обвиняют в истязании мальчика, однако Наумов настаивает на своей невиновности. Подробности о ходе расследования и событиях, предшествующих трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Судебное заседание по делу Александра Наумова, обвиняемого в истязании приемного сына Далера Бобиева, было перенесено. На слушание не явились свидетели, сообщает корреспондент URA.RU из Екатеринбургского гарнизонного военного суда. «Судья принял решение о переносе слушания в связи с неявкой четырех свидетелей. Следующее заседание назначено на 1 июля, и ожидается, что к тому времени все свидетели будут присутствовать для дачи показаний», — отметил журналист агентства. В июне 2023 года Екатеринбург был потрясен новостью о пропаже приемного мальчика Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова сообщила, что ребенок ушел из дома, что спровоцировало масштабные поисковые работы с участием сотен волонтеров. Спустя три дня после начала поисков тело Далера было обнаружено в гараже семьи Наумовых. В ходе следствия появились данные, свидетельствующие о возможной причастности к смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Его обвиняют в истязании мальчика, однако Наумов настаивает на своей невиновности. Подробности о ходе расследования и событиях, предшествующих трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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