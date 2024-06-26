Свердловские врачи впервые заняли три первых места на всероссийском конкурсе

26 июня 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Свердловским специалистам выплатят по полмиллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Впервые в истории всероссийского конкурса врачей специалисты из Свердловской областной больницы стали лучшими сразу в трех номинациях. Это следует из итогов, опубликованных на сайте Минздрава РФ. Лучшим терапевтом России стала Евстигнеева Людмила Петровна, звание лучшего невролога присуждено Алашееву Андрею Марисовичу, а Свалов Алексей Игоревич был признан лучшим анестезиологом-реаниматологом. Представители комиссии отметили выдающиеся достижения врачей из Свердловской области, подчеркивая их профессионализм и значимость вклада в развитие отечественной медицины. За первое место победителям выплатят денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей. За второе место — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Списки с лучшими специалистами опубликовали 25 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые в истории всероссийского конкурса врачей специалисты из Свердловской областной больницы стали лучшими сразу в трех номинациях. Это следует из итогов, опубликованных на сайте Минздрава РФ. Лучшим терапевтом России стала Евстигнеева Людмила Петровна, звание лучшего невролога присуждено Алашееву Андрею Марисовичу, а Свалов Алексей Игоревич был признан лучшим анестезиологом-реаниматологом. Представители комиссии отметили выдающиеся достижения врачей из Свердловской области, подчеркивая их профессионализм и значимость вклада в развитие отечественной медицины. За первое место победителям выплатят денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей. За второе место — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Списки с лучшими специалистами опубликовали 25 июня.