Свердловские врачи впервые заняли три первых места на всероссийском конкурсе

Впервые в истории всероссийского конкурса врачей специалисты из Свердловской областной больницы стали лучшими сразу в трех номинациях. Это следует из итогов, опубликованных на сайте Минздрава РФ.
Лучшим терапевтом России стала Евстигнеева Людмила Петровна, звание лучшего невролога присуждено Алашееву Андрею Марисовичу, а Свалов Алексей Игоревич был признан лучшим анестезиологом-реаниматологом. Представители комиссии отметили выдающиеся достижения врачей из Свердловской области, подчеркивая их профессионализм и значимость вклада в развитие отечественной медицины.
За первое место победителям выплатят денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей. За второе место — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Списки с лучшими специалистами опубликовали 25 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!