Свердловские врачи впервые заняли три первых места на всероссийском конкурсе

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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Свердловским специалистам выплатят по полмиллиона рублей Фото:

Впервые в истории всероссийского конкурса врачей специалисты из Свердловской областной больницы стали лучшими сразу в трех номинациях. Это следует из итогов, опубликованных на сайте Минздрава РФ.

Лучшим терапевтом России стала Евстигнеева Людмила Петровна, звание лучшего невролога присуждено Алашееву Андрею Марисовичу, а Свалов Алексей Игоревич был признан лучшим анестезиологом-реаниматологом. Представители комиссии отметили выдающиеся достижения врачей из Свердловской области, подчеркивая их профессионализм и значимость вклада в развитие отечественной медицины.

За первое место победителям выплатят денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей. За второе место — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Списки с лучшими специалистами опубликовали 25 июня.

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Впервые в истории всероссийского конкурса врачей специалисты из Свердловской областной больницы стали лучшими сразу в трех номинациях. Это следует из итогов, опубликованных на сайте Минздрава РФ. Лучшим терапевтом России стала Евстигнеева Людмила Петровна, звание лучшего невролога присуждено Алашееву Андрею Марисовичу, а Свалов Алексей Игоревич был признан лучшим анестезиологом-реаниматологом. Представители комиссии отметили выдающиеся достижения врачей из Свердловской области, подчеркивая их профессионализм и значимость вклада в развитие отечественной медицины. За первое место победителям выплатят денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей. За второе место — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Списки с лучшими специалистами опубликовали 25 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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