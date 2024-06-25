В Свердловской области произошел массовый сбой в WhatsApp

Жители Свердловской области утром 26 июня массово жалуются на сбои в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Более 60% пользователей в регионе обратились с проблемами в поддержку мессенджера. Это следует из данных портала «Сбой.рф».
«Не удается сделать звонок. Сам тоже не могу позвонить. SMS-уведомления работают через раз. Бывает, что не с первого раза доходят сообщения», — пояснил читатель URA.RU, столкнувшийся с проблемами в работе приложения.
Согласно данным портала «Сбой.рф», за последние 24 часа на ошибки в работе мессенджера больше всего жаловались свердловчане — 61%. Из Москвы обратили внимание на сбои 17% пользователей, Челябинск — 6%, Татарстан — 4%. В других регионах набирается максимум по 1-2% жалоб.
Ранее на серверах СДЭК произошел массовый сбой, из-за которого свердловчане не могли оплатить доставку и забрать свои заказы. Ошибку удалось устранить в течение нескольких дней.
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