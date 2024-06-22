Опекун Далера Бобиева мог знать о его убийстве, а детсад подделал справку

В преддверии годовщины одной из главных екатеринбургских трагедий последнего времени — обнаружения тела пятилетнего Далера Бобиева — вскрылись новые обстоятельства. По словам адвоката, представляющего потерпевшую сторону, Александра Дмитриенко, опекун мальчика Александр Наумов якобы предложил забетонировать труп ребенка — еще когда находился в зоне спецоперации РФ на Украине. А в детском саду подделали справку о невменяемости Далера. URA.RU рассказывает, что известно громком деле, — в хронологическом порядке.
Исчезновение Далера и первый день поисков
26 июня 2023 года в семь утра опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже Далера. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» оперативно отреагировал, разместив информацию о ребенке в соцсети «ВКонтакте». В ориентировке было указано, что мальчик ушел из дома в районе Вторчермета и не вернулся. Далер описывался как невысокий ребенок, который выглядит младше своих лет. Пропажа Далера стала главной темой в СМИ.
В 13:00 в парке на Селькоровской собрались волонтеры, силовики и горожане для составления плана поисков. Опекунша тогда поделилась с журналистами информацией о психическом состоянии Далера. «У него было подозрение на шизофрению. У него есть воображаемый друг, который говорит ему, что делать», — утверждала Наумова.
К вечеру поисковые отряды и волонтеры распространили около 200 ориентировок с информацией о Далере по всему Екатеринбургу. Несмотря на поступающие сообщения о возможном обнаружении ребенка, ни одна из версий не подтвердилась. Опекунша активно участвовала в поисках и не избегала общения с прессой. Поведение Вероники в контексте исчезновения ее приемного сына стало предметом обсуждения в обществе. Многие отмечали необычное спокойствие Наумовой.
К полуночи розыск Далера приостановили. Несмотря на усилия волонтеров и сотрудников полиции, точной информации о местонахождении мальчика обнаружить не удалось.
Второй день поисков
27 июня операция возобновилась. Были проведены обыски в квартире биологической матери ребенка, которая, по ее собственным словам, не проявляла интереса к жизни сына и призналась в злоупотреблении алкоголем. Также выяснилось, что биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев отбывал наказание и на тот момент не был осведомлен о пропаже сына.
Наумова тем временем рассказывала репортерам о сложностях в воспитании мальчика. Она поделилась, что он уже ранее пытался убежать из дома. Опекунша также призналась, что даже подумывала вернуть Далера в социальное учреждение.
Полиция начала проверку лиц, ранее осужденных за преступления против несовершеннолетних. Обнаружить зацепки, которые могли бы пролить свет на обстоятельства пропажи, не удалось. Параллельно СКР возбудил уголовное дело об убийстве мальчика. Это позволило привлечь дополнительные ресурсы и расширить полномочия в ходе расследования.
В СМИ появилась тревожная информация, касающаяся семьи Наумовых, которая ранее казалась образцовой. Бывший воспитанник Наумовой (племянник ее мужа Александра) Даниил Егольников рассказал журналистам, что опекунша обращалась с ребенком жестоко: избивала, душила, не кормила сутками и била электрошокером. К словам Даниила тогда особо не прислушались.
Третий день поисков
28 июня в поисках были задействованы уже более 1500 человек, включая оперативников, которые тщательно осматривали заброшенные здания и открытые люки в различных районах города. Ориентировка была размещена на медиаэкранах по всему городу.
Веронику проверили на полиграфе. Также допросили старшую сестру Далера (девочка тоже воспитывалась в семье Наумовых). Поздним вечером поступила информация о задержании Наумовой по подозрению в причастности к исчезновению ребенка. К 23:00 участников поисков распустили по домам.
Тело в гараже
Утром 29-го тело мальчика нашли в сумке в гараже, принадлежащем Наумовым. На допросе опекунша заявила о несчастном случае. К середине дня стало известно, что Наумова была взята под стражу и помещена в СИЗО.
Органы опеки приняли решение о временном изъятии детей из этой семьи. Ближе к вечеру на сайте минсоцполитики региона разместили анкету старшей сестры мальчика. Ведомство приступило к поиску новых опекунов для девочки.
Арест Наумовой и реакция чиновников
Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил опекуншу в СИЗО. На заседании Вероника пыталась добиться изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Безрезультатно.
Резонанс в обществе подкреплялся высказываниями чиновников. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов указал на недостатки в работе социальных служб: «Я считаю, что здесь большая вина органов опеки, которые не проследили, насколько ребенку комфортно в [приемной] семье», — отметил мэр.
«В регионе участились случаи гибели детей, и мы должны выявить проблемы в работе органов опеки», — заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Детский омбудсмен Игорь Мороков также выразил мнение о вине контролирующих органов в трагедии.
В Госдуме решили поменять систему подготовки опекунов и усыновителей. «Мы не можем оставаться в стороне от таких случаев, и система должна быть пересмотрена», — подчеркнула Нина Останина, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Похороны Далера
Далера Бобиева похоронили в начале июля. На прощании были около 300 человек, включая его родственников, представителей различных религиозных сообществ и сотрудников правоохранительных органов. «Мы собрались здесь, чтобы проводить Далера по мусульманским обычаям и поддержать его семью в этот тяжелый день», — отметил Шамсутдин Бобиев, двоюродный брат погибшего.
Мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Горном Щите. Представителей власти, соцзащиты и опеки, а также детского омбудсмена на церемонии прощания не было. Это стало предметом негативной реакции в обществе и вызвало обсуждение в СМИ и соцсетях.
Новые фигуранты уголовного дела
29 июня 2024 года исполнится ровно год с того момента, как Вероника Наумова, опекунша Далера Бобиева, находится под стражей. На последнем заседании — 14 июня — срок ареста продлили до 27 августа.
В ходе расследования появились новые фигуранты. Первый — Александр Наумов, обвиняемый в истязании мальчика. Изначально считалось, что он, участник СВО, ни о чем не знал. «Наумова сообщила своему супругу Александру о смерти приемного сына Далера, утверждая, что мальчика убила его сестра. После получения известия о трагедии Наумов приехал домой в отпуск, при этом осведомленный о том, что тело ребенка спрятано», — сообщил URA.RU адвокат Дмитриенко 20 июня. Вероника же настаивает на невиновности мужа, отмечая, что он является кадровым военным.
Второй из новых фигурантов — племянник Александра Даниил Егольников. 19-летний юноша заключил сделку со следствием и начал давать показания против своего дяди. Сейчас Наумов находится под подпиской о невыезде. Мужчина в случае ареста планирует уйти на СВО.
В числе ключевых свидетелей по уголовному делу о смерти Далера значатся сотрудники детского сада №547 — воспитательница Елена Богомолова и директор Анна Гилева. Богомолова настаивает, что не знала обстоятельств и отрицает, что видела какие-либо травмы у ребенка. В то же время Гилева в ходе допросов призналась в фальсификации справки о невменяемости Далера по просьбе Наумовой.
Потерпевшая сторона
Биологический отец Далера обвинил Веронику Наумову в шантаже, утверждая, что она требовала деньги за возможность общения с сыном. Это продолжалось до тех пор, пока мужчина не обнаружил на теле ребенка синяки, после чего Наумова перестала разрешать ему видеться с Далером. «Она просила денег за то, чтобы я мог поговорить с сыном по телефону, но после того, как я начал задавать вопросы о синяках, она запретила мне общаться с ним», — рассказывал Худжановиддин Бобиев.
Интересы Худжановиддина представляют адвокаты Илкин Амиров и Александр Дмитриенко. Они предполагают, что Веронике Наумовой может грозить от 12 лет тюрьмы.
В чем именно обвиняют опекуншу
- Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти (п.п. «в», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством или мучениями, по мотивам национальной ненависти (п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ);
- Истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц, с издевательствами и мучениями для потерпевшего (ч. 2 ст. 117 УК РФ);
- Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ);
- Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, путем угроз, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу (ч. 4 ст. 150 УК РФ);
- Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ);
- Мошенничество при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).
Следующее судебное заседание по делу Александра Наумова, обвиняемого в истязании Далера Бобиева, запланировано на 26 июня. Оба супруга продолжают выгораживать друг друга в рамках расследования.
Редакция URA.RU внимательно следит за развитием этого громкого уголовного дела. Все актуальные сведения о ходе расследования — в отдельном сюжете.
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