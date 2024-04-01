Челябинский актер Алексей Гаврилов снялся в фильме «Домовенок Кузя»

Актер Алексей Гаврилов, уроженец Магнитогорска (Челябинская область), снялся в новом фильме «Домовенок Кузя». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск».
«В главных ролях: Алика Смехова, София Петрова, Марк Богатырев, Олег Комаров, Алексей Гаврилов. Премьера фильма состоится 19 декабря», — сообщается на сайте сервиса.
По сюжету кинокартины домовенок Кузя сбегает от Бабы-яги и оказывается в квартире семьи с маленькой девочкой Наташей. Главная задача домовенка — найти сундук, который исполняет желания. Однако Баба-яга решает помешать поискам своим коварным планом. Премьера запланирована на этот год.
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