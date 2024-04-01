Челябинский актер Алексей Гаврилов снялся в фильме «Домовенок Кузя»

01 апреля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Фильм «Домовенок Кузя» выйдет в прокат 19 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Актер Алексей Гаврилов, уроженец Магнитогорска (Челябинская область), снялся в новом фильме «Домовенок Кузя». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск». «В главных ролях: Алика Смехова, София Петрова, Марк Богатырев, Олег Комаров, Алексей Гаврилов. Премьера фильма состоится 19 декабря», — сообщается на сайте сервиса. По сюжету кинокартины домовенок Кузя сбегает от Бабы-яги и оказывается в квартире семьи с маленькой девочкой Наташей. Главная задача домовенка — найти сундук, который исполняет желания. Однако Баба-яга решает помешать поискам своим коварным планом. Премьера запланирована на этот год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Алексей Гаврилов, уроженец Магнитогорска (Челябинская область), снялся в новом фильме «Домовенок Кузя». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск». «В главных ролях: Алика Смехова, София Петрова, Марк Богатырев, Олег Комаров, Алексей Гаврилов. Премьера фильма состоится 19 декабря», — сообщается на сайте сервиса. По сюжету кинокартины домовенок Кузя сбегает от Бабы-яги и оказывается в квартире семьи с маленькой девочкой Наташей. Главная задача домовенка — найти сундук, который исполняет желания. Однако Баба-яга решает помешать поискам своим коварным планом. Премьера запланирована на этот год.