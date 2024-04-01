Челябинский актер Алексей Гаврилов снялся в фильме «Домовенок Кузя»

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, оператор, зима, кинокамера, улица, мороз, холод, съемка фильма
Фильм «Домовенок Кузя» выйдет в прокат 19 декабря Фото:

Актер Алексей Гаврилов, уроженец Магнитогорска (Челябинская область), снялся в новом фильме «Домовенок Кузя». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск».

«В главных ролях: Алика Смехова, София Петрова, Марк Богатырев, Олег Комаров, Алексей Гаврилов. Премьера фильма состоится 19 декабря», — сообщается на сайте сервиса.

По сюжету кинокартины домовенок Кузя сбегает от Бабы-яги и оказывается в квартире семьи с маленькой девочкой Наташей. Главная задача домовенка — найти сундук, который исполняет желания. Однако Баба-яга решает помешать поискам своим коварным планом. Премьера запланирована на этот год.

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Актер Алексей Гаврилов, уроженец Магнитогорска (Челябинская область), снялся в новом фильме «Домовенок Кузя». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск». «В главных ролях: Алика Смехова, София Петрова, Марк Богатырев, Олег Комаров, Алексей Гаврилов. Премьера фильма состоится 19 декабря», — сообщается на сайте сервиса. По сюжету кинокартины домовенок Кузя сбегает от Бабы-яги и оказывается в квартире семьи с маленькой девочкой Наташей. Главная задача домовенка — найти сундук, который исполняет желания. Однако Баба-яга решает помешать поискам своим коварным планом. Премьера запланирована на этот год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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