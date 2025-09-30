В ГД предупредили о новой схеме развода россиян в дни рождения

Лантратова: мошенники обманывают россиян на день рождения
В Госдуме предупредили о новой изощренной схеме телефонного мошенничества, которая нацелена на россиян в их дни рождения. По информации главы думского комитета Яны Лантратовой, злоумышленники, отслеживая даты праздников, звонят жертвам с самого утра под видом курьеров, доставляющих подарок.

«В России активизировались телефонные мошенники, которые используют очень изощренный способ обмана. Злоумышленники отслеживают дни рождения россиян», — передает слова Лантратовой РИА Новости. Она добавила, что мошенники звонят жертвам под видом курьеров с подарками.

В ходе разговора они пытаются выведать паспортные данные и адрес, а затем под предлогом подтверждения доставки добиваются передачи СМС-кода, что в итоге приводит к полному опустошению банковского счета обманутого человека. Парламентарий отметила, что подобные атаки особенно опасны, поскольку в день рождения люди часто находятся в приподнятом настроении, ожидают поздравлений и могут быть менее бдительными.

