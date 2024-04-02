Стало известно, на какие челябинские заводы нужны новые кадры

«Авито Работа»: челябинским заводам требуются токари, фрезеровщики и крановщики
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В Челябинске токарям, фрезеровщикам и крановщикам готовы платить от 80 до 120 тысяч рублей за 20 смен Фото:

В Челябинской области на заводы в большом количестве требуются инженеры, технологи, специалисты по качеству и программисты. Представителям данных профессий готовы хорошо платить на производственных предприятиях металлообработки, нефти и газа, на предприятиях по машиностроению, на строительных объектах, а также в крупных IT-компаниях, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

«Учитывая потенциал Челябинского региона, стоит отметить, что многочисленные предприятия в данной области охотно привлекают специалистов — от инженеров и технологов до специалистов по качеству и программированию. В частности, требуются в большом количестве кандидаты на производственные предприятия металлообработки, нефти и газа, на предприятия по машиностроению, на строительные объекты, а также в крупные компании, связанные с разработкой ПО, технологического оборудования и другими релевантными областями», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, наибольший спрос в регионе на сегодняшний день на рабочие специальности. В регионе не хватает токарей, крановщиков, фрезеровщиков, операторов станков.

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В Челябинской области на заводы в большом количестве требуются инженеры, технологи, специалисты по качеству и программисты. Представителям данных профессий готовы хорошо платить на производственных предприятиях металлообработки, нефти и газа, на предприятиях по машиностроению, на строительных объектах, а также в крупных IT-компаниях, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «Учитывая потенциал Челябинского региона, стоит отметить, что многочисленные предприятия в данной области охотно привлекают специалистов — от инженеров и технологов до специалистов по качеству и программированию. В частности, требуются в большом количестве кандидаты на производственные предприятия металлообработки, нефти и газа, на предприятия по машиностроению, на строительные объекты, а также в крупные компании, связанные с разработкой ПО, технологического оборудования и другими релевантными областями», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, наибольший спрос в регионе на сегодняшний день на рабочие специальности. В регионе не хватает токарей, крановщиков, фрезеровщиков, операторов станков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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