Стало известно, на какие челябинские заводы нужны новые кадры

«Авито Работа»: челябинским заводам требуются токари, фрезеровщики и крановщики

02 апреля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

В Челябинске токарям, фрезеровщикам и крановщикам готовы платить от 80 до 120 тысяч рублей за 20 смен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на заводы в большом количестве требуются инженеры, технологи, специалисты по качеству и программисты. Представителям данных профессий готовы хорошо платить на производственных предприятиях металлообработки, нефти и газа, на предприятиях по машиностроению, на строительных объектах, а также в крупных IT-компаниях, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «Учитывая потенциал Челябинского региона, стоит отметить, что многочисленные предприятия в данной области охотно привлекают специалистов — от инженеров и технологов до специалистов по качеству и программированию. В частности, требуются в большом количестве кандидаты на производственные предприятия металлообработки, нефти и газа, на предприятия по машиностроению, на строительные объекты, а также в крупные компании, связанные с разработкой ПО, технологического оборудования и другими релевантными областями», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, наибольший спрос в регионе на сегодняшний день на рабочие специальности. В регионе не хватает токарей, крановщиков, фрезеровщиков, операторов станков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на заводы в большом количестве требуются инженеры, технологи, специалисты по качеству и программисты. Представителям данных профессий готовы хорошо платить на производственных предприятиях металлообработки, нефти и газа, на предприятиях по машиностроению, на строительных объектах, а также в крупных IT-компаниях, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «Учитывая потенциал Челябинского региона, стоит отметить, что многочисленные предприятия в данной области охотно привлекают специалистов — от инженеров и технологов до специалистов по качеству и программированию. В частности, требуются в большом количестве кандидаты на производственные предприятия металлообработки, нефти и газа, на предприятия по машиностроению, на строительные объекты, а также в крупные компании, связанные с разработкой ПО, технологического оборудования и другими релевантными областями», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, наибольший спрос в регионе на сегодняшний день на рабочие специальности. В регионе не хватает токарей, крановщиков, фрезеровщиков, операторов станков.