01 апреля 2024

В ХМАО бизнесмену грозит срок за неуплату налогов в 4,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , оглашение приговора, арест, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения Фото:

В Нефтеюганске директору ООО «Блик» грозит уголовная ответственность по статье 199.2 УК РФ за сокрытие налогов на сумму 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемый в период с июля 2022 г. по январь 2023 г., имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и сборам, сокрыл от налоговых органов денежные средства в размере более 4,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В следственном комитете добавили, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнесмен вернул 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске директору ООО «Блик» грозит уголовная ответственность по статье 199.2 УК РФ за сокрытие налогов на сумму 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с июля 2022 г. по январь 2023 г., имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и сборам, сокрыл от налоговых органов денежные средства в размере более 4,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В следственном комитете добавили, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнесмен вернул 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...