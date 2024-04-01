В ХМАО бизнесмену грозит срок за неуплату налогов в 4,5 млн рублей

02 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске директору ООО «Блик» грозит уголовная ответственность по статье 199.2 УК РФ за сокрытие налогов на сумму 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с июля 2022 г. по январь 2023 г., имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и сборам, сокрыл от налоговых органов денежные средства в размере более 4,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В следственном комитете добавили, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнесмен вернул 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нефтеюганске директору ООО «Блик» грозит уголовная ответственность по статье 199.2 УК РФ за сокрытие налогов на сумму 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с июля 2022 г. по январь 2023 г., имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и сборам, сокрыл от налоговых органов денежные средства в размере более 4,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В следственном комитете добавили, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнесмен вернул 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени.