В ХМАО бизнесмену грозит срок за неуплату налогов в 4,5 млн рублей

В Нефтеюганске директору ООО «Блик» грозит уголовная ответственность по статье 199.2 УК РФ за сокрытие налогов на сумму 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Следствием установлено, что обвиняемый в период с июля 2022 г. по январь 2023 г., имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и сборам, сокрыл от налоговых органов денежные средства в размере более 4,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В следственном комитете добавили, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнесмен вернул 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени.
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