Общество В ХМАО бизнесмен вернул 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела 01 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 + Бизнесмен вернул в казну почти 300 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО бизнесмен вернул в государственную казну 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Об этом сообщает telegram-канал СК России по ХМАО-Югре. «Учитывая добровольное и полное возмещение подозреваемым причиненного государству ущерба, а также на основании положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации уголовное преследование в отношении руководителя предприятия прекращено», — сообщает telegram-канал. В госказну поступило более 294 млн рублей. Следствие установило, что ООО «НВ-Транс», аффилированная с организацией ООО «ПВП «АБС» не уплатило в государственный бюджет налог на 190 млн рублей. Уголовное дело было прекращено после того, как организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени. В ХМАО бизнесмен вернул в государственную казну 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Об этом сообщает telegram-канал СК России по ХМАО-Югре. «Учитывая добровольное и полное возмещение подозреваемым причиненного государству ущерба, а также на основании положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации уголовное преследование в отношении руководителя предприятия прекращено», — сообщает telegram-канал. В госказну поступило более 294 млн рублей. Следствие установило, что ООО «НВ-Транс», аффилированная с организацией ООО «ПВП «АБС» не уплатило в государственный бюджет налог на 190 млн рублей. Уголовное дело было прекращено после того, как организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям