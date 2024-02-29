29 февраля 2024

В ХМАО бизнесмен вернул 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
Бизнесмен вернул в казну почти 300 млн рублей Фото:

В ХМАО бизнесмен вернул в государственную казну 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Об этом сообщает telegram-канал СК России по ХМАО-Югре.

«Учитывая добровольное и полное возмещение подозреваемым причиненного государству ущерба, а также на основании положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации уголовное преследование в отношении руководителя предприятия прекращено», — сообщает telegram-канал. В госказну поступило более 294 млн рублей.

Следствие установило, что ООО «НВ-Транс», аффилированная с организацией ООО «ПВП «АБС» не уплатило в государственный бюджет налог на 190 млн рублей. Уголовное дело было прекращено после того, как организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени.

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В ХМАО бизнесмен вернул в государственную казну 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Об этом сообщает telegram-канал СК России по ХМАО-Югре. «Учитывая добровольное и полное возмещение подозреваемым причиненного государству ущерба, а также на основании положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации уголовное преследование в отношении руководителя предприятия прекращено», — сообщает telegram-канал. В госказну поступило более 294 млн рублей. Следствие установило, что ООО «НВ-Транс», аффилированная с организацией ООО «ПВП «АБС» не уплатило в государственный бюджет налог на 190 млн рублей. Уголовное дело было прекращено после того, как организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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