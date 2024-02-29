В ХМАО бизнесмен вернул 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела

В ХМАО бизнесмен вернул в государственную казну 300 млн рублей налогов для прекращения уголовного дела. Об этом сообщает telegram-канал СК России по ХМАО-Югре.
«Учитывая добровольное и полное возмещение подозреваемым причиненного государству ущерба, а также на основании положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации уголовное преследование в отношении руководителя предприятия прекращено», — сообщает telegram-канал. В госказну поступило более 294 млн рублей.
Следствие установило, что ООО «НВ-Транс», аффилированная с организацией ООО «ПВП «АБС» не уплатило в государственный бюджет налог на 190 млн рублей. Уголовное дело было прекращено после того, как организация возместила все долги и выплатила штрафы и пени.
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