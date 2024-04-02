Грипп в Челябинской области сдает позиции респираторным инфекциям

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Кировка. Скульптуры в медицинских масках. Челябинск, эпидемия, грипп, орви, инфекция, кировка, нищий, скульптуры в масках
Жителя региона рекомендуют не отказываться от масок Фото:

В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается. Показатель также ниже относительно среднемноголетних значений, сообщили 2 апреля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«На 13-й неделе 2024 года, с 25 по 31 марта, в Челябинской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей, показатели упали на 12,6%, а также оказались на 9,1% ниже среднего многолетнего уровня», — сообщили в пресс-службе управления.

В структуре ОРВИ растет доля респираторных вирусов, в то время как случаи выявления вирусов гриппа остаются единичными. В управлении Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона тщательно мыть руки, использовать маски в местах скопления людей и своевременно обращаться за медпомощью при появлении симптомов заболевания.

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В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается. Показатель также ниже относительно среднемноголетних значений, сообщили 2 апреля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «На 13-й неделе 2024 года, с 25 по 31 марта, в Челябинской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей, показатели упали на 12,6%, а также оказались на 9,1% ниже среднего многолетнего уровня», — сообщили в пресс-службе управления. В структуре ОРВИ растет доля респираторных вирусов, в то время как случаи выявления вирусов гриппа остаются единичными. В управлении Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона тщательно мыть руки, использовать маски в местах скопления людей и своевременно обращаться за медпомощью при появлении симптомов заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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