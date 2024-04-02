Грипп в Челябинской области сдает позиции респираторным инфекциям

В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается. Показатель также ниже относительно среднемноголетних значений, сообщили 2 апреля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«На 13-й неделе 2024 года, с 25 по 31 марта, в Челябинской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей, показатели упали на 12,6%, а также оказались на 9,1% ниже среднего многолетнего уровня», — сообщили в пресс-службе управления.
В структуре ОРВИ растет доля респираторных вирусов, в то время как случаи выявления вирусов гриппа остаются единичными. В управлении Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона тщательно мыть руки, использовать маски в местах скопления людей и своевременно обращаться за медпомощью при появлении симптомов заболевания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!