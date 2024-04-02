Челябинский депутат Паутов не смог оспорить арест

03 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Виталий Паутов останется в СИЗО до середины июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве при передаче взятки, 3 апреля не смог оспорить содержание в СИЗО, срок в котором ему продлили до середины июня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, также в изменении меры пресечения было отказано предполагаемому подельнику Паутова, гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко. «Областной суд с учетом позиции прокурора отказал защитникам в удовлетворении жалоб. Меру пресечения в виде заключения под стражей до 16 июня оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Адвокаты Паутова и Алексеенко просили отменить решение суда первой инстанции. Избрать в отношении своих клиентов меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но в очередной раз их жалобы остались без удовлетворения. Паутов и Алексеенко находятся в СИЗО с середины октября прошлого года. Их задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки в мэрию Челябинска. По версии следствия, деньги предназначались для выдачи незаконного разрешения на строительство дома по улице Сулимова. В ходе следствия в деле Паутова появился еще один эпизод передачи взятки. В этот раз, как считают следователи, депутат передавал в мэрию деньги за выдачу разрешений на незаконное размещение нестационарных торговых объектов (киосков). Предварительно, сумма взятки превысила 1 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве при передаче взятки, 3 апреля не смог оспорить содержание в СИЗО, срок в котором ему продлили до середины июня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, также в изменении меры пресечения было отказано предполагаемому подельнику Паутова, гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко. «Областной суд с учетом позиции прокурора отказал защитникам в удовлетворении жалоб. Меру пресечения в виде заключения под стражей до 16 июня оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Адвокаты Паутова и Алексеенко просили отменить решение суда первой инстанции. Избрать в отношении своих клиентов меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но в очередной раз их жалобы остались без удовлетворения. Паутов и Алексеенко находятся в СИЗО с середины октября прошлого года. Их задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки в мэрию Челябинска. По версии следствия, деньги предназначались для выдачи незаконного разрешения на строительство дома по улице Сулимова. В ходе следствия в деле Паутова появился еще один эпизод передачи взятки. В этот раз, как считают следователи, депутат передавал в мэрию деньги за выдачу разрешений на незаконное размещение нестационарных торговых объектов (киосков). Предварительно, сумма взятки превысила 1 млн рублей.