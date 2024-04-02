02 апреля 2024

Челябинский депутат Паутов не смог оспорить арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Паутову Виталию в суде Центрального района. Челябинск, паутов виталий
Виталий Паутов останется в СИЗО до середины июня Фото:
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ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве при передаче взятки, 3 апреля не смог оспорить содержание в СИЗО, срок в котором ему продлили до середины июня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, также в изменении меры пресечения было отказано предполагаемому подельнику Паутова, гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отказал защитникам в удовлетворении жалоб. Меру пресечения в виде заключения под стражей до 16 июня оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Адвокаты Паутова и Алексеенко просили отменить решение суда первой инстанции. Избрать в отношении своих клиентов меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но в очередной раз их жалобы остались без удовлетворения.

Паутов и Алексеенко находятся в СИЗО с середины октября прошлого года. Их задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки в мэрию Челябинска. По версии следствия, деньги предназначались для выдачи незаконного разрешения на строительство дома по улице Сулимова.

В ходе следствия в деле Паутова появился еще один эпизод передачи взятки. В этот раз, как считают следователи, депутат передавал в мэрию деньги за выдачу разрешений на незаконное размещение нестационарных торговых объектов (киосков). Предварительно, сумма взятки превысила 1 млн рублей.

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Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве при передаче взятки, 3 апреля не смог оспорить содержание в СИЗО, срок в котором ему продлили до середины июня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, также в изменении меры пресечения было отказано предполагаемому подельнику Паутова, гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко. «Областной суд с учетом позиции прокурора отказал защитникам в удовлетворении жалоб. Меру пресечения в виде заключения под стражей до 16 июня оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Адвокаты Паутова и Алексеенко просили отменить решение суда первой инстанции. Избрать в отношении своих клиентов меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но в очередной раз их жалобы остались без удовлетворения. Паутов и Алексеенко находятся в СИЗО с середины октября прошлого года. Их задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки в мэрию Челябинска. По версии следствия, деньги предназначались для выдачи незаконного разрешения на строительство дома по улице Сулимова. В ходе следствия в деле Паутова появился еще один эпизод передачи взятки. В этот раз, как считают следователи, депутат передавал в мэрию деньги за выдачу разрешений на незаконное размещение нестационарных торговых объектов (киосков). Предварительно, сумма взятки превысила 1 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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