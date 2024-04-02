02 апреля 2024

Челябинская актриса Анна Пескова снялась в сериале «Берлинская жара»

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
Премьера сериала «Берлинская жара» в ролях с Анной Песковой состоится в 2024 году Фото:

Уроженка Челябинска, актриса Анна Пескова снялась в главной роли нового сериала «Берлинская жара». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

«В главных ролях: Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев и другие. Премьера сериала состоится в 2024 году», — сообщается на сайте.

События сериала разворачиваются летом 1943 года, когда руководству СССР сообщается об успехах немцев в создании атомной бомбы. За информацией о новом оружии отправляют советского агента Франса Хартмана, далее в дело вовлекаются еще несколько человек, в числе которых оказывается героиня Дори, которую играет Пескова.

Актриса Анна Пескова также снялась в главной роли в фильме «Тур с Иванушками». По сюжету кинокартины три фанатки группы «Иванушки International» отправляются в тур за музыкантами, чтобы исполнить общую мечту. Премьера запланирована на 20 июня.

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Уроженка Челябинска, актриса Анна Пескова снялась в главной роли нового сериала «Берлинская жара». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру». «В главных ролях: Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев и другие. Премьера сериала состоится в 2024 году», — сообщается на сайте. События сериала разворачиваются летом 1943 года, когда руководству СССР сообщается об успехах немцев в создании атомной бомбы. За информацией о новом оружии отправляют советского агента Франса Хартмана, далее в дело вовлекаются еще несколько человек, в числе которых оказывается героиня Дори, которую играет Пескова. Актриса Анна Пескова также снялась в главной роли в фильме «Тур с Иванушками». По сюжету кинокартины три фанатки группы «Иванушки International» отправляются в тур за музыкантами, чтобы исполнить общую мечту. Премьера запланирована на 20 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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