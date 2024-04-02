Челябинская актриса Анна Пескова снялась в сериале «Берлинская жара»

03 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Премьера сериала «Берлинская жара» в ролях с Анной Песковой состоится в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженка Челябинска, актриса Анна Пескова снялась в главной роли нового сериала «Берлинская жара». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру». «В главных ролях: Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев и другие. Премьера сериала состоится в 2024 году», — сообщается на сайте. События сериала разворачиваются летом 1943 года, когда руководству СССР сообщается об успехах немцев в создании атомной бомбы. За информацией о новом оружии отправляют советского агента Франса Хартмана, далее в дело вовлекаются еще несколько человек, в числе которых оказывается героиня Дори, которую играет Пескова. Актриса Анна Пескова также снялась в главной роли в фильме «Тур с Иванушками». По сюжету кинокартины три фанатки группы «Иванушки International» отправляются в тур за музыкантами, чтобы исполнить общую мечту. Премьера запланирована на 20 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженка Челябинска, актриса Анна Пескова снялась в главной роли нового сериала «Берлинская жара». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру». «В главных ролях: Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев и другие. Премьера сериала состоится в 2024 году», — сообщается на сайте. События сериала разворачиваются летом 1943 года, когда руководству СССР сообщается об успехах немцев в создании атомной бомбы. За информацией о новом оружии отправляют советского агента Франса Хартмана, далее в дело вовлекаются еще несколько человек, в числе которых оказывается героиня Дори, которую играет Пескова. Актриса Анна Пескова также снялась в главной роли в фильме «Тур с Иванушками». По сюжету кинокартины три фанатки группы «Иванушки International» отправляются в тур за музыкантами, чтобы исполнить общую мечту. Премьера запланирована на 20 июня.