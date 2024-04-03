Хоккеисты школы «Трактор» победили в Первенстве сборных федеральных округов. Фото

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Хоккеист Павел Деменьшин. Екатеринбург, дети, спартаковец, хоккей
Теперь юные хоккеисты примут участие во Всероссийских соревнованиях в Воронеже и в Екатеринбурге Фото:

Команды хоккейной спортшколы «Трактор» выиграли в Первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского округов. Команды обыграли Тюмень и Екатеринбург. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

«Команды хоккейной спортшколы „Трактор“ стали победителями Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского округов. Команда 2010 года рождения „Трактор-2010“ одержала победу в серии со счетом 4:0 над командой „Д13 Юность“ из Екатеринбурга. В свою очередь команда „Трактор-2011“ победила в Первенстве УФО, СФО и ПФО, обыграв в финале „Тюменский регион“», — сообщили в ведомстве.

Теперь с 21 по 27 апреля хоккеисты команды «Трактор-2010» примут участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Владислава Третьяка U14» в Екатеринбурге. А с 29 апреля по 5 мая команда «Трактор-2011» отправится в Воронеж на «Кубок Владислава Третьяка U13».

Команды хоккейной спортшколы «Трактор» выиграли в Первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского округов. Команды обыграли Тюмень и Екатеринбург
Команды хоккейной спортшколы «Трактор» выиграли в Первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского округов. Команды обыграли Тюмень и Екатеринбург
Фото:
Команда 2010 года рождения «Трактор-2010» одержала победу в серии со счетом 4:0 над командой «Д13 Юность» из Екатеринбурга
Команда 2010 года рождения «Трактор-2010» одержала победу в серии со счетом 4:0 над командой «Д13 Юность» из Екатеринбурга
Фото:

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Команды хоккейной спортшколы «Трактор» выиграли в Первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского округов. Команды обыграли Тюмень и Екатеринбург. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе министерства спорта региона. «Команды хоккейной спортшколы „Трактор“ стали победителями Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского округов. Команда 2010 года рождения „Трактор-2010“ одержала победу в серии со счетом 4:0 над командой „Д13 Юность“ из Екатеринбурга. В свою очередь команда „Трактор-2011“ победила в Первенстве УФО, СФО и ПФО, обыграв в финале „Тюменский регион“», — сообщили в ведомстве. Теперь с 21 по 27 апреля хоккеисты команды «Трактор-2010» примут участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Владислава Третьяка U14» в Екатеринбурге. А с 29 апреля по 5 мая команда «Трактор-2011» отправится в Воронеж на «Кубок Владислава Третьяка U13».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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