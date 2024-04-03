Сколько стоит страховка от укуса клеща в Перми

Стоимость страховки от укуса клеща в Перми начинается от 160 рублей

03 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Страховые компании в случае укуса готовы выплатить от 500 тысяч до 2 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми в апреле 2024 года стоимость полиса страхования от укуса клеща начинается от 160 рублей. Оформить страховку предлагают 23 компании, сказано на сайте Сравни.ру. «Тариф „Антиклещ“. Стоимость полиса — 160 рублей. Срок действия 90 дней. Страховая сумма — 300 тысяч рублей. Включены анализ клеща на возможные инфекции, реабилитационно-восстановительное лечение. Выплаты в случае получения инвалидности, летального исхода. Оплата медицинских расходов», — указано на сайте. Самая большая страховая сумма, которую предлагают агенты в Перми — два млн рублей. Такой полис обойдется в 290 рублей. Его срок действия — год. В отличие от самого дешевого полиса, страховщик оплачивает только медицинские расходы. Выплат в случае получения инвалидности и смерти нет. Но полис покрывает такие услуги как удаление клеща и введение иммуноглобулина. Стоимость страховки от укуса клеща может достигать до семи тысяч рублей. Полис также действует год, а страховая сумма 500 тысяч рублей. Его отличие в том, что он покроет расходы на лечение в случае укуса не только клеща, но и других насекомых, а также пауков или змей. Ранее URA.RU рассказало, что медики начали прививать пермяков от клещей. Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, профессор Ирина Фельдблюм отметила, что заразиться клещевым энцефалитом можно, не выходя в лес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в апреле 2024 года стоимость полиса страхования от укуса клеща начинается от 160 рублей. Оформить страховку предлагают 23 компании, сказано на сайте Сравни.ру. «Тариф „Антиклещ“. Стоимость полиса — 160 рублей. Срок действия 90 дней. Страховая сумма — 300 тысяч рублей. Включены анализ клеща на возможные инфекции, реабилитационно-восстановительное лечение. Выплаты в случае получения инвалидности, летального исхода. Оплата медицинских расходов», — указано на сайте. Самая большая страховая сумма, которую предлагают агенты в Перми — два млн рублей. Такой полис обойдется в 290 рублей. Его срок действия — год. В отличие от самого дешевого полиса, страховщик оплачивает только медицинские расходы. Выплат в случае получения инвалидности и смерти нет. Но полис покрывает такие услуги как удаление клеща и введение иммуноглобулина. Стоимость страховки от укуса клеща может достигать до семи тысяч рублей. Полис также действует год, а страховая сумма 500 тысяч рублей. Его отличие в том, что он покроет расходы на лечение в случае укуса не только клеща, но и других насекомых, а также пауков или змей. Ранее URA.RU рассказало, что медики начали прививать пермяков от клещей. Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, профессор Ирина Фельдблюм отметила, что заразиться клещевым энцефалитом можно, не выходя в лес.