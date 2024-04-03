Бастрыкин поручил доложить по факту истязания ребенка в больнице Челябинска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки истязания мальчика в медучреждении Челябинска. Информация о противоправных действиях в отношении ребенка, проходящего лечение, появилась в социальных сетях.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по статье 117 УК РФ (истязание). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Челябинской области доложить о текущем состоянии расследования», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Потерпевший мальчик сообщил, что его регулярно избивают в больнице. На руках ребенка обнаружены синяки. Ранее Бастрыкин также поручил представить доклад о ходе проверки по факту избиения школьницы в селе Аргаяш, которое было записано на видео. Остальные школьники советовали обидчице, куда бить девочку.
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