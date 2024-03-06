Происшествия Криминал Бастрыкину доложат о проверке избиения челябинской школьницы 07 марта 2024 в 13:12 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке факта истязания девочки Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту избиения школьницы в селе Аргаяш Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Челябинской области организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе ведомства. Избиение школьницы одноклассницей в селе Аргаяш было записано на видео. Остальные школьники советовали обидчице, куда бить девочку. Заявление в полицию написала мама пострадавшей. Ребенок получил ушибы и ссадины. Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание) По предварительным данным, причиной конфликта стала личная неприязнь. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту избиения школьницы в селе Аргаяш Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Челябинской области организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе ведомства. Избиение школьницы одноклассницей в селе Аргаяш было записано на видео. Остальные школьники советовали обидчице, куда бить девочку. Заявление в полицию написала мама пострадавшей. Ребенок получил ушибы и ссадины. Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание) По предварительным данным, причиной конфликта стала личная неприязнь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям