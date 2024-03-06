06 марта 2024

Бастрыкину доложат о проверке избиения челябинской школьницы

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке факта истязания девочки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту избиения школьницы в селе Аргаяш Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СУ СК России по Челябинской области организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Избиение школьницы одноклассницей в селе Аргаяш было записано на видео. Остальные школьники советовали обидчице, куда бить девочку. Заявление в полицию написала мама пострадавшей. Ребенок получил ушибы и ссадины. Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание) По предварительным данным, причиной конфликта стала личная неприязнь.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту избиения школьницы в селе Аргаяш Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Челябинской области организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе ведомства. Избиение школьницы одноклассницей в селе Аргаяш было записано на видео. Остальные школьники советовали обидчице, куда бить девочку. Заявление в полицию написала мама пострадавшей. Ребенок получил ушибы и ссадины. Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание) По предварительным данным, причиной конфликта стала личная неприязнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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