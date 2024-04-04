Пермские ученые рассказали об опасности тающего снега

Ученые ПНИПУ: для защиты от весенней пыли нужно чаще мыть руки и подоконники

04 апреля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Для защиты от пыли на улицах рекомендуется использовать медицинские маски Фото: Анна Майорова © URA.RU С наступлением круглосуточных плюсовых температур в Перми и Прикамье начал активно таять снег. Этот процесс несет в себе множество опасностей для человека, животных и в целом окружающей среды, предупреждают ученые ПНИПУ. Они рассказали, какие вредные вещества накапливает снег к концу зимы и что можно предпринять, чтобы защититься от воздействия токсинов, содержащихся в пыли. «Снег является хорошим сорбентом, поскольку на него „налипают“ загрязнения, находящиеся в воздухе. На людей, склонных к аллергии, содержащая вредные вещества пыль оказывает сильное воздействие. Появляются проблемы с дыханием и кожей. К примеру, учащаются приступы астмы и обостряется экзема. У детей начинают слезиться глаза», — рассказала биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова. Ученая рекомендует после улицы сразу мыть руки и лицо. Дома необходимо регулярно протирать от пыли подоконники и раз в две недели стирать шторы. Ученые предупреждают и об опасности тающего снега для домашних животных, особенно собак. Из-за едких веществ на их лапах появляются ранки и трещинки, через которые может просочиться инфекция. В этом случае поможет обувь для животных, которую продают в зоомагазинах. В апреле—мае также нужно уделять внимание уходу за шерстью питомцев. Их стоит чаще мыть, а также чистить глаза и слизистые оболочки, добавляют специалисты ПНИПУ. Ранее ученые Пермского Политеха рассказали, как сохранить здоровые волосы и замедлить седину. Для этого специалисты ПНИПУ рекомендовали не сушить голову горячим феном после мытья, а также правильно подбирать шампунь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С наступлением круглосуточных плюсовых температур в Перми и Прикамье начал активно таять снег. Этот процесс несет в себе множество опасностей для человека, животных и в целом окружающей среды, предупреждают ученые ПНИПУ. Они рассказали, какие вредные вещества накапливает снег к концу зимы и что можно предпринять, чтобы защититься от воздействия токсинов, содержащихся в пыли. «Снег является хорошим сорбентом, поскольку на него „налипают“ загрязнения, находящиеся в воздухе. На людей, склонных к аллергии, содержащая вредные вещества пыль оказывает сильное воздействие. Появляются проблемы с дыханием и кожей. К примеру, учащаются приступы астмы и обостряется экзема. У детей начинают слезиться глаза», — рассказала биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова. Ученая рекомендует после улицы сразу мыть руки и лицо. Дома необходимо регулярно протирать от пыли подоконники и раз в две недели стирать шторы. Ученые предупреждают и об опасности тающего снега для домашних животных, особенно собак. Из-за едких веществ на их лапах появляются ранки и трещинки, через которые может просочиться инфекция. В этом случае поможет обувь для животных, которую продают в зоомагазинах. В апреле—мае также нужно уделять внимание уходу за шерстью питомцев. Их стоит чаще мыть, а также чистить глаза и слизистые оболочки, добавляют специалисты ПНИПУ. Ранее ученые Пермского Политеха рассказали, как сохранить здоровые волосы и замедлить седину. Для этого специалисты ПНИПУ рекомендовали не сушить голову горячим феном после мытья, а также правильно подбирать шампунь.