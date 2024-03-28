Пермские ученые рассказали, как сохранить здоровые волосы

Ученые ПНИПУ: для сохранения здоровья волос важно правильно использовать шампунь

Ученые не рекомендуют расчесывать волосы пластиковой расческой, лучше использовать деревянную Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученые Пермского Политеха рассказали, как сохранить здоровье волос на голове. По словам специалистов вуза, волосы необходимо защищать от прямого воздействия солнечных лучей, не сушить горячим феном сразу после мытья и правильно использовать шампунь.

«Есть мнение, что нужно менять шампунь каждый сезон. Но если он имеет качественный состав — в этом нет смысла. Его основная задача — смыть загрязнения и жир. Сменить шампунь стоит, когда он вызывает привыкание. Такое бывает, если в составе присутствуют вещества, которые становятся „магнитами“ для грязи. При постоянном применении таких шампуней волосы загрязняются очень быстро. Если хотите уйти от частого мытья и нормализовать работу желез, то сперва стоит подобрать средство на основе кокосульфата натрия», — пояснила URA.RU доцент кафедры химических наук ПНИПУ Юлия Рожкова.

Специалисты вуза также рассказали, как замедлить появление преждевременной седины. Для этого рекомендовано регулярно принимать витамины — фолиевую и парааминобензойную кислоты. В борьбе с сединой можно также использовать сок алоэ и никотиновую кислоту. Эти вещества избавят от перхоти, ускорят рост волос и вернут им пигментацию, отметили ученые Пермского Политеха.

Ранее ученые ПНИПУ дали советы, как улучшить память и работу мозга. Для этого специалисты Пермского Политеха рекомендовали вести здоровый образ жизни и регулярно проводить умственные тренировки.