Пермские ученые рассказали, как сохранить здоровые волосы

Ученые Пермского Политеха рассказали, как сохранить здоровье волос на голове. По словам специалистов вуза, волосы необходимо защищать от прямого воздействия солнечных лучей, не сушить горячим феном сразу после мытья и правильно использовать шампунь.
«Есть мнение, что нужно менять шампунь каждый сезон. Но если он имеет качественный состав — в этом нет смысла. Его основная задача — смыть загрязнения и жир. Сменить шампунь стоит, когда он вызывает привыкание. Такое бывает, если в составе присутствуют вещества, которые становятся „магнитами“ для грязи. При постоянном применении таких шампуней волосы загрязняются очень быстро. Если хотите уйти от частого мытья и нормализовать работу желез, то сперва стоит подобрать средство на основе кокосульфата натрия», — пояснила URA.RU доцент кафедры химических наук ПНИПУ Юлия Рожкова.
Специалисты вуза также рассказали, как замедлить появление преждевременной седины. Для этого рекомендовано регулярно принимать витамины — фолиевую и парааминобензойную кислоты. В борьбе с сединой можно также использовать сок алоэ и никотиновую кислоту. Эти вещества избавят от перхоти, ускорят рост волос и вернут им пигментацию, отметили ученые Пермского Политеха.
Ранее ученые ПНИПУ дали советы, как улучшить память и работу мозга. Для этого специалисты Пермского Политеха рекомендовали вести здоровый образ жизни и регулярно проводить умственные тренировки.
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Ученые Пермского Политеха рассказали, как сохранить здоровье волос на голове. По словам специалистов вуза, волосы необходимо защищать от прямого воздействия солнечных лучей, не сушить горячим феном сразу после мытья и правильно использовать шампунь. «Есть мнение, что нужно менять шампунь каждый сезон. Но если он имеет качественный состав — в этом нет смысла. Его основная задача — смыть загрязнения и жир. Сменить шампунь стоит, когда он вызывает привыкание. Такое бывает, если в составе присутствуют вещества, которые становятся „магнитами“ для грязи. При постоянном применении таких шампуней волосы загрязняются очень быстро. Если хотите уйти от частого мытья и нормализовать работу желез, то сперва стоит подобрать средство на основе кокосульфата натрия», — пояснила URA.RU доцент кафедры химических наук ПНИПУ Юлия Рожкова. Специалисты вуза также рассказали, как замедлить появление преждевременной седины. Для этого рекомендовано регулярно принимать витамины — фолиевую и парааминобензойную кислоты. В борьбе с сединой можно также использовать сок алоэ и никотиновую кислоту. Эти вещества избавят от перхоти, ускорят рост волос и вернут им пигментацию, отметили ученые Пермского Политеха. Ранее ученые ПНИПУ дали советы, как улучшить память и работу мозга. Для этого специалисты Пермского Политеха рекомендовали вести здоровый образ жизни и регулярно проводить умственные тренировки.