Как пройти диспансеризацию в 2024 году

В России в 2024 году проводится плановая диспансеризация

05 апреля 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

Диспансеризация проводится для выявления заболеваний на ранних стадиях Фото: Илья Московец © URA.RU Общая оценка здоровья человека и предупреждение различных заболеваний на самом раннем этапе их развития — вот основные цели диспансеризации. Она включает в себя плановый медосмотр, а также ряд иных методов обследования. URA.RU рассказывает о том, кому положена диспансеризация и как ее пройти в 2024 году. Кому нужно проходить диспансеризацию В текущем году возможность пройти диспансеризацию имеют люди, родившиеся в 1985, 1988, 1991, 1997, 2000, 2003 и 2006 году. Помимо этого, людям в возрасте от 40 лет и выше также предлагается пройти обследование. Если вашего возраста нет в списке для диспансеризации, и вы не относитесь к льготным категориям, то можно пройти профилактический медосмотр по полису ОМС бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Что входит в плановую диспансеризацию по ОМС Перед началом диспансеризации нужно будет заполнить согласие на медицинское вмешательство и анкету на наличие хронических неинфекционных заболеваний. Сама диспансеризация состоит из двух этапов — обязательных обследований и дополнительных. Первый этап — обязательные обследования, большая часть из них не зависит от возраста, в котором человек проходит диспансеризацию или профилактический осмотр. На этом этапе также обязательно проводят онкоскрининг, чтобы вовремя обнаружить онкологическое заболевание. Для каждого возраста предусмотрен отдельный список обследований. В таблице ниже приведены обследования первого этапа диспансеризации в зависимости от возраста. Если на первом этапе у пациента обнаружатся риски, то врач выдаст направления на углубленные обследования, чтобы уточнить диагноз. Это и есть второй этап диспансеризации. Врач может назначить узкие консультации специалистов, сканирование брахиоцефальных артерий у мужчин с 45 до 72 лет и женщин с 54 до 72 лет. Среди обследований могут быть проведены: колоноскопия, гастроскопия, рентген или компьютерная томография легких, спирометрию, дополнительные анализы крови, например на гликированный гемоглобин у людей с подозрением на сахарный диабет. Как пройти диспансеризацию Чтобы пройти диспансеризацию необходимо записаться на ее прохождение через портал Госуслуги либо в поликлинике по месту жительства. Если вы работаете или учитесь, обратитесь по месту нахождения мобильной медицинской бригады, организованной по месту работы и учебы. С собой необходимо взять полис ОМС или документ, удостоверяющий личность. В назначенный для обследования день придите в поликлинику утром на голодный желудок, до выполнения физических нагрузок, в том числе утренней гимнастики. Если вам 40 лет и более, вам будет необходимо сдать кал на скрытую кровь, поэтому заранее уточните в поликлинике, каким методом делается этот анализ. После прохождения первого этапа диспансеризации необходимо прийти на прием к терапевту. Он даст разъяснения по результатам обследований, определит вашу группу здоровья, при наличии высокого риска заболеваний или самих заболеваний — группу диспансерного наблюдения и внесет данные в вашу медицинскую карту. Второй этап диспансеризации проводится для тех пациентов, состояние здоровья которых внушает опасения. Когда результаты всех обследований получены, пациент вторично приходит на прием к врачу-терапевту. Врач обсуждает полученные данные и дает рекомендации по дальнейшему поддержанию здоровья. Сколько времени занимает обследование Для прохождения диспансеризации, как правило, понадобится дважды посетить лечебное учреждение. Первый визит длится 1-3 часа. Второй визит назначается через несколько дней, обычно от одного до шести, которые потребуются для лабораторных исследований и получения результатов анализов. Обязательно ли проходить диспансеризацию Прохождение диспансеризации не является обязательным требованием. От нее можно отказаться. Однако, специалисты не рекомендуют этого делать, так как чем быстрее будет выявлено заболевание, тем быстрее можно начать его лечить и полностью с ним справиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общая оценка здоровья человека и предупреждение различных заболеваний на самом раннем этапе их развития — вот основные цели диспансеризации. Она включает в себя плановый медосмотр, а также ряд иных методов обследования. URA.RU рассказывает о том, кому положена диспансеризация и как ее пройти в 2024 году. В текущем году возможность пройти диспансеризацию имеют люди, родившиеся в 1985, 1988, 1991, 1997, 2000, 2003 и 2006 году. Помимо этого, людям в возрасте от 40 лет и выше также предлагается пройти обследование. Если вашего возраста нет в списке для диспансеризации, и вы не относитесь к льготным категориям, то можно пройти профилактический медосмотр по полису ОМС бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Перед началом диспансеризации нужно будет заполнить согласие на медицинское вмешательство и анкету на наличие хронических неинфекционных заболеваний. Сама диспансеризация состоит из двух этапов — обязательных обследований и дополнительных. Первый этап — обязательные обследования, большая часть из них не зависит от возраста, в котором человек проходит диспансеризацию или профилактический осмотр. На этом этапе также обязательно проводят онкоскрининг, чтобы вовремя обнаружить онкологическое заболевание. Для каждого возраста предусмотрен отдельный список обследований. В таблице ниже приведены обследования первого этапа диспансеризации в зависимости от возраста. Если на первом этапе у пациента обнаружатся риски, то врач выдаст направления на углубленные обследования, чтобы уточнить диагноз. Это и есть второй этап диспансеризации. Врач может назначить узкие консультации специалистов, сканирование брахиоцефальных артерий у мужчин с 45 до 72 лет и женщин с 54 до 72 лет. Среди обследований могут быть проведены: колоноскопия, гастроскопия, рентген или компьютерная томография легких, спирометрию, дополнительные анализы крови, например на гликированный гемоглобин у людей с подозрением на сахарный диабет. Чтобы пройти диспансеризацию необходимо записаться на ее прохождение через портал Госуслуги либо в поликлинике по месту жительства. Если вы работаете или учитесь, обратитесь по месту нахождения мобильной медицинской бригады, организованной по месту работы и учебы. С собой необходимо взять полис ОМС или документ, удостоверяющий личность. В назначенный для обследования день придите в поликлинику утром на голодный желудок, до выполнения физических нагрузок, в том числе утренней гимнастики. Если вам 40 лет и более, вам будет необходимо сдать кал на скрытую кровь, поэтому заранее уточните в поликлинике, каким методом делается этот анализ. После прохождения первого этапа диспансеризации необходимо прийти на прием к терапевту. Он даст разъяснения по результатам обследований, определит вашу группу здоровья, при наличии высокого риска заболеваний или самих заболеваний — группу диспансерного наблюдения и внесет данные в вашу медицинскую карту. Второй этап диспансеризации проводится для тех пациентов, состояние здоровья которых внушает опасения. Когда результаты всех обследований получены, пациент вторично приходит на прием к врачу-терапевту. Врач обсуждает полученные данные и дает рекомендации по дальнейшему поддержанию здоровья. Для прохождения диспансеризации, как правило, понадобится дважды посетить лечебное учреждение. Первый визит длится 1-3 часа. Второй визит назначается через несколько дней, обычно от одного до шести, которые потребуются для лабораторных исследований и получения результатов анализов. Прохождение диспансеризации не является обязательным требованием. От нее можно отказаться. Однако, специалисты не рекомендуют этого делать, так как чем быстрее будет выявлено заболевание, тем быстрее можно начать его лечить и полностью с ним справиться.