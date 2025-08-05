Президента Украины Владимира Зеленского «лихорадит» из-за страха потерять власть, поэтому он усиливает репрессии внутри страны, пытаясь удержаться на своем посту без помощи западных партнеров. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленского лихорадит из-за этого», — заявил Филиппо в эфире своего youtube-канала. По его словам, США и Великобритания уже готовят смену украинского руководства, и Зеленский это понимает, поэтому он пытается стать еще более авторитарным. Он добавил, что недавние массовые протесты и коррупционные скандалы подтверждают это.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщал о планах по смене власти в Киеве. Возможным преемником Зеленского он назвал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Полномочия Зеленского как президента Украины истекли 20 мая 2024 года. Президентские выборы, запланированные на 31 марта того же года, не состоялись из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
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