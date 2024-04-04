Под Красноуфимском произошло загадочное убийство, возможные преступники на свободе

Свердловчанина до смерти забили кочергой, возможных убийц отпустили на свободу

05 апреля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Под подозрения следователей попали два работника железной дороги (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В свердловском поселке Уфимском (находится под Красноуфимском) нашли мертвым 40-летнего Дмитрия. Предположительно, его до смерти забили кочергой. До этого к нему приходили знакомые Кирилл и Петр (имена всех героев изменены), которые хотели предложить ему работу на железной дороге. Обоих сначала задержали, но быстро отпустили. Подробности запутанной истории URA.RU рассказали местные жители и источник в правоохранительных органах. «Тело мужчины обнаружили 30 марта в его же доме по ул. Валентины Терешковой. Известно, что до этого у него гостили Петр и Кирилл. Они — работники железной дороги, хотели позвать Дмитрия к себе, потому что он нигде официально не работал. Между ними произошел конфликт, но обвинений им [возможно, пока] не выдвинули», — сказал собеседник агентства. 1 апреля Дмитрия похоронили. Кто именно нашел труп Дмитрия, неизвестно. Но после этого полицейские проверяли сразу несколько ранее судимых жителей. Их причастность доказать не смогли. Затем силовики вышли на след товарищей, гостивших у него. Их задержали, но через сутки отпустили. «Кирилл сейчас проходит по делу как свидетель, а вот к Петру вопросы остались. Но оснований для ареста не нашлось, поэтому их отправили под подписку о невыезде», — пояснил инсайдер. Падчерица Петра подтвердила URA.RU, что ее отчим находится на свободе. «В тот вечер он действительно виделся с Дмитрием и другим [фигурантом]. Да, у них был конфликт, но я не верю, что он мог совершить убийство», — добавила она. Родные уже наняли адвоката из Красноуфимска. Уголовное дело, по данным URA.RU, пока не возбуждено. Источник, близкий к следствию, пояснил, что подозреваемым могут вменить либо ст. 105 УК РФ (убийство), либо ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). «При условии, что будет доказательная база», — уточнил он. Местные описывают погибшего как педантичного и спокойного человека. «Он в поселке многим помогал. Кому-то дрова колол, кому-то с ремонтом помогал. Да, выпивал часто. Из-за этого даже с мамой поругался», — охарактеризовала Дмитрия односельчанка. Другая добавила, что в доме, когда нашли тело, был идеальный порядок. «Вымыты были пол и даже посуда. Возможно, кто-то замел следы», — думает она. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском поселке Уфимском (находится под Красноуфимском) нашли мертвым 40-летнего Дмитрия. Предположительно, его до смерти забили кочергой. До этого к нему приходили знакомые Кирилл и Петр (имена всех героев изменены), которые хотели предложить ему работу на железной дороге. Обоих сначала задержали, но быстро отпустили. Подробности запутанной истории URA.RU рассказали местные жители и источник в правоохранительных органах. «Тело мужчины обнаружили 30 марта в его же доме по ул. Валентины Терешковой. Известно, что до этого у него гостили Петр и Кирилл. Они — работники железной дороги, хотели позвать Дмитрия к себе, потому что он нигде официально не работал. Между ними произошел конфликт, но обвинений им [возможно, пока] не выдвинули», — сказал собеседник агентства. 1 апреля Дмитрия похоронили. Кто именно нашел труп Дмитрия, неизвестно. Но после этого полицейские проверяли сразу несколько ранее судимых жителей. Их причастность доказать не смогли. Затем силовики вышли на след товарищей, гостивших у него. Их задержали, но через сутки отпустили. «Кирилл сейчас проходит по делу как свидетель, а вот к Петру вопросы остались. Но оснований для ареста не нашлось, поэтому их отправили под подписку о невыезде», — пояснил инсайдер. Падчерица Петра подтвердила URA.RU, что ее отчим находится на свободе. «В тот вечер он действительно виделся с Дмитрием и другим [фигурантом]. Да, у них был конфликт, но я не верю, что он мог совершить убийство», — добавила она. Родные уже наняли адвоката из Красноуфимска. Уголовное дело, по данным URA.RU, пока не возбуждено. Источник, близкий к следствию, пояснил, что подозреваемым могут вменить либо ст. 105 УК РФ (убийство), либо ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). «При условии, что будет доказательная база», — уточнил он. Местные описывают погибшего как педантичного и спокойного человека. «Он в поселке многим помогал. Кому-то дрова колол, кому-то с ремонтом помогал. Да, выпивал часто. Из-за этого даже с мамой поругался», — охарактеризовала Дмитрия односельчанка. Другая добавила, что в доме, когда нашли тело, был идеальный порядок. «Вымыты были пол и даже посуда. Возможно, кто-то замел следы», — думает она. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.