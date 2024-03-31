В магазинах ХМАО взлетели цены на детское питание

Детское питание в ХМАО подорожало почти на 10%

01 апреля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Стоимость продукции в магазинах выросла почти на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе подорожало детское питание. По сравнению с концом 2023 года, стоимость фруктово-ягодных и овощных консервов в магазинах выросла почти на 10%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «Средняя стоимость фруктово-ягодных консервов для детского питания по ХМАО в конце декабря 2023 года составляла 542 рубля за килограмм. К концу марта 2024 цена выросла до 588 рублей. За три месяца рост составил около 8,4%», — следует из статистики ведомства. Овощные консервы для детей за это время подорожали чуть меньше — примерно на 7%. Однако их стоимость оказалась выше. Ценник подрос с 654 до 702 рублей за килограмм продукции. Среди крупнейших городов ХМАО самое дорогое консервированное детское питание из овощей продают в Нижневартовске (718 рублей за кг). А за фруктовое-ягодное больше всего просят в магазинах Сургута (622 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла стоимость хлеба и мучных изделий. Больше всего с конца прошлого года подорожала продукция из пшеничной муки — на 6,5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожало детское питание. По сравнению с концом 2023 года, стоимость фруктово-ягодных и овощных консервов в магазинах выросла почти на 10%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «Средняя стоимость фруктово-ягодных консервов для детского питания по ХМАО в конце декабря 2023 года составляла 542 рубля за килограмм. К концу марта 2024 цена выросла до 588 рублей. За три месяца рост составил около 8,4%», — следует из статистики ведомства. Овощные консервы для детей за это время подорожали чуть меньше — примерно на 7%. Однако их стоимость оказалась выше. Ценник подрос с 654 до 702 рублей за килограмм продукции. Среди крупнейших городов ХМАО самое дорогое консервированное детское питание из овощей продают в Нижневартовске (718 рублей за кг). А за фруктовое-ягодное больше всего просят в магазинах Сургута (622 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла стоимость хлеба и мучных изделий. Больше всего с конца прошлого года подорожала продукция из пшеничной муки — на 6,5%.