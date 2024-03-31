31 марта 2024

В магазинах ХМАО взлетели цены на детское питание

Детское питание в ХМАО подорожало почти на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, корзина с продуктами, магазин, супермаркет, продукты питания
Стоимость продукции в магазинах выросла почти на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожало детское питание. По сравнению с концом 2023 года, стоимость фруктово-ягодных и овощных консервов в магазинах выросла почти на 10%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата.

«Средняя стоимость фруктово-ягодных консервов для детского питания по ХМАО в конце декабря 2023 года составляла 542 рубля за килограмм. К концу марта 2024 цена выросла до 588 рублей. За три месяца рост составил около 8,4%», — следует из статистики ведомства.

Овощные консервы для детей за это время подорожали чуть меньше — примерно на 7%. Однако их стоимость оказалась выше. Ценник подрос с 654 до 702 рублей за килограмм продукции.

Среди крупнейших городов ХМАО самое дорогое консервированное детское питание из овощей продают в Нижневартовске (718 рублей за кг). А за фруктовое-ягодное больше всего просят в магазинах Сургута (622 рублей).

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла стоимость хлеба и мучных изделий. Больше всего с конца прошлого года подорожала продукция из пшеничной муки — на 6,5%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подорожало детское питание. По сравнению с концом 2023 года, стоимость фруктово-ягодных и овощных консервов в магазинах выросла почти на 10%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «Средняя стоимость фруктово-ягодных консервов для детского питания по ХМАО в конце декабря 2023 года составляла 542 рубля за килограмм. К концу марта 2024 цена выросла до 588 рублей. За три месяца рост составил около 8,4%», — следует из статистики ведомства. Овощные консервы для детей за это время подорожали чуть меньше — примерно на 7%. Однако их стоимость оказалась выше. Ценник подрос с 654 до 702 рублей за килограмм продукции. Среди крупнейших городов ХМАО самое дорогое консервированное детское питание из овощей продают в Нижневартовске (718 рублей за кг). А за фруктовое-ягодное больше всего просят в магазинах Сургута (622 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла стоимость хлеба и мучных изделий. Больше всего с конца прошлого года подорожала продукция из пшеничной муки — на 6,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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