В ХМАО анонсировали поставку крупной партии вакцины от кори, паротита и краснухи

В ХМАО отгрузят 20 тысяч доз вакцины «Вактривир» от кори, паротита и краснухи

Вакцина поступит в Югру в течение месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО отгрузят 20 040 доз вакцины «Вактривир» для профилактики кори, краснухи и паротита. Пресс-служба «Национальной иммунобиологической компании» сообщила URA.RU, что партия поступит в автономный округ в течение апреля.

«С января по март текущего года в Ханты-Мансийский автономный округ было поставлено 6 970 доз вакцины «Вактривир». В течение месяца в регион планируется отгрузить еще 20 040 доз данной вакцины»», — прокомментировали в «Нацимбио».

По данным компании, поставки вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир» ведутся в 2024 году в оперативном режиме. По данным на 2 апреля, по всей стране уже отгружено 473 тысячи доз препарата. В течение апреля в регионы планируют ввезти еще 1,35 млн доз. «Вакцины поставляются на основании госконтрактов, заключенных с Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения Минздрава РФ», — уточнили в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU писало о задержке поставок вакцины от кори в Сургуте. Препарата не хватило более чем 500 желающим поставить прививку.