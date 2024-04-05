05 апреля 2024

В Нижнем Тагиле построят спортивную площадку за 30 миллионов

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Современная спортплощадка появится на месте пустыря у школы № 44 (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на пустыре школы № 44 появится современная спортплощадка, на ее строительство выделили 31 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Строительство современной локации для занятий различными видами спорта стартует уже в апреле. На первом этапе, который продлится до начала календарного лета, подрядная организация займется подготовкой территории для будущего преображения. Строители демонтируют старые металлические конструкции, проведут планировку площадки, а также уберут аварийные деревья», — заявили в администрации.

Новая спортплощадка будет иметь футбольное поле с искусственным покрытием, беговую дорожку с прыжковой ямой, площадки для сдачи норм ГТО и воркаута, а также площадки для игровых видов спорта. Основные работы придутся на период с июня по август.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на пустыре школы № 44 появится современная спортплощадка, на ее строительство выделили 31 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Строительство современной локации для занятий различными видами спорта стартует уже в апреле. На первом этапе, который продлится до начала календарного лета, подрядная организация займется подготовкой территории для будущего преображения. Строители демонтируют старые металлические конструкции, проведут планировку площадки, а также уберут аварийные деревья», — заявили в администрации. Новая спортплощадка будет иметь футбольное поле с искусственным покрытием, беговую дорожку с прыжковой ямой, площадки для сдачи норм ГТО и воркаута, а также площадки для игровых видов спорта. Основные работы придутся на период с июня по август.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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