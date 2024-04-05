В Нижнем Тагиле построят спортивную площадку за 30 миллионов

06 апреля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Современная спортплощадка появится на месте пустыря у школы № 44 (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на пустыре школы № 44 появится современная спортплощадка, на ее строительство выделили 31 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Строительство современной локации для занятий различными видами спорта стартует уже в апреле. На первом этапе, который продлится до начала календарного лета, подрядная организация займется подготовкой территории для будущего преображения. Строители демонтируют старые металлические конструкции, проведут планировку площадки, а также уберут аварийные деревья», — заявили в администрации.



Новая спортплощадка будет иметь футбольное поле с искусственным покрытием, беговую дорожку с прыжковой ямой, площадки для сдачи норм ГТО и воркаута, а также площадки для игровых видов спорта. Основные работы придутся на период с июня по август. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на пустыре школы № 44 появится современная спортплощадка, на ее строительство выделили 31 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Строительство современной локации для занятий различными видами спорта стартует уже в апреле. На первом этапе, который продлится до начала календарного лета, подрядная организация займется подготовкой территории для будущего преображения. Строители демонтируют старые металлические конструкции, проведут планировку площадки, а также уберут аварийные деревья», — заявили в администрации. Новая спортплощадка будет иметь футбольное поле с искусственным покрытием, беговую дорожку с прыжковой ямой, площадки для сдачи норм ГТО и воркаута, а также площадки для игровых видов спорта. Основные работы придутся на период с июня по август.