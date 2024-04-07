В Оренбургской области эвакуировали более 6 тысяч людей

07 апреля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Из-за паводка в Оренбургской области подтоплен 6641 дом Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку. Всего с подтопленных территорий эвакуировано 6127 человек, 1478 из них — дети. Также в безопасные районы перемещено 570 сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. «С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них размещены в пунктах временного размещения (ПВР) более тысячи человек. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных», — написано в официальном telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. Самая сложная ситуация сейчас в Орске — там подтоплен 6641 дом, эвакуировано более двух тысяч человек, 689 из которых — дети. Всего в области развернуто 14 ПВР, которые могут вместить 12 тысяч человек. Там постоянно дежурят медики, психологи, МВД и Росгвардия. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек. Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Школьников в Орске переводят на дистанционный формат обучения с 8 апреля и до особого распоряжения, а глава МЧС распорядился проверить цены на продукты первой необходимости, чтобы не допустить их спекулятивного роста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку. Всего с подтопленных территорий эвакуировано 6127 человек, 1478 из них — дети. Также в безопасные районы перемещено 570 сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. «С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них размещены в пунктах временного размещения (ПВР) более тысячи человек. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных», — написано в официальном telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. Самая сложная ситуация сейчас в Орске — там подтоплен 6641 дом, эвакуировано более двух тысяч человек, 689 из которых — дети. Всего в области развернуто 14 ПВР, которые могут вместить 12 тысяч человек. Там постоянно дежурят медики, психологи, МВД и Росгвардия. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек. Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Школьников в Орске переводят на дистанционный формат обучения с 8 апреля и до особого распоряжения, а глава МЧС распорядился проверить цены на продукты первой необходимости, чтобы не допустить их спекулятивного роста.