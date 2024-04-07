07 апреля 2024

В Оренбургской области эвакуировали более 6 тысяч людей

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Паводок и наводнение после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Херсон, затопление, потоп, последствия, паводок, наводнение, стихия, разлив
Из-за паводка в Оренбургской области подтоплен 6641 дом Фото:
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В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку. Всего с подтопленных территорий эвакуировано 6127 человек, 1478 из них — дети. Также в безопасные районы перемещено 570 сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них размещены в пунктах временного размещения (ПВР) более тысячи человек. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных», — написано в официальном telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Самая сложная ситуация сейчас в Орске — там подтоплен 6641 дом, эвакуировано более двух тысяч человек, 689 из которых — дети. Всего в области развернуто 14 ПВР, которые могут вместить 12 тысяч человек. Там постоянно дежурят медики, психологи, МВД и Росгвардия. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Школьников в Орске переводят на дистанционный формат обучения с 8 апреля и до особого распоряжения, а глава МЧС распорядился проверить цены на продукты первой необходимости, чтобы не допустить их спекулятивного роста.

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В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку. Всего с подтопленных территорий эвакуировано 6127 человек, 1478 из них — дети. Также в безопасные районы перемещено 570 сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. «С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них размещены в пунктах временного размещения (ПВР) более тысячи человек. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных», — написано в официальном telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. Самая сложная ситуация сейчас в Орске — там подтоплен 6641 дом, эвакуировано более двух тысяч человек, 689 из которых — дети. Всего в области развернуто 14 ПВР, которые могут вместить 12 тысяч человек. Там постоянно дежурят медики, психологи, МВД и Росгвардия. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек. Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Школьников в Орске переводят на дистанционный формат обучения с 8 апреля и до особого распоряжения, а глава МЧС распорядился проверить цены на продукты первой необходимости, чтобы не допустить их спекулятивного роста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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