Паводку в Оренбургской области присвоен статус федеральной ЧС: новое к этому часу

Паводку в Оренбургской области присвоен статус федеральной ЧС

07 апреля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

С 8 апреля школьники переходят на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Школьников в Орске переводят на дистанционный формат обучения с 8 апреля и до особого распоряжения. Глава МЧС распорядился проверить цены на продукты первой необходимости, чтобы не допустить их спекулятивного роста. Главное о наводнении к этому часу — в материале URA.RU. Дистанционное обучение школьников Министерство образования региона сообщило, что школьные занятия будут проходить в дистанционном формате. Слова передает ТАСС. По информации telegram-канала «Урал56.Ру | Оренбург, Орск», дистант продлится с 8 апреля и до особого распоряжения. В Минстрое сообщили, что больше 21 миллиарда рублей может составить ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области. Слова передает ТАСС. Эвакуация В МЧС РФ сообщили, что при осмотре Куренковым подтопленных улиц Орска спасли пожилую женщину. Она была эвакуирована с двумя ее котами со второго этажа. По информации ведомства, женщина находилась одна в доме, первый этаж которого затоплен. По данным telegram-канала «Урал56.Ру | Оренбург, Орск», в Оренбурге паводок подобрался к питомнику хаски. Здание уходит под воду. Владелец питомника сообщил, что он не против временно передать животных в ответственные руки. Позже все 43 хаски были спасены. По информации telegram-каналов, собаки не пострадали. Пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера сообщила, что в Оренбурге были эвакуированы 889 человек, а в Орске 1164 жителя. В центральной зоне Оренбуржья были подтоплены 25 населенных пунктов в Соль-Илецком городском округе, Александровском, Акбулакском, Илекском, Оренбургском, Октябрьском, Переволоцком и Сакмарском районах. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что жителям районов, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, необходимо срочно эвакуироваться. По его словам, данная мера необходима, потому что уровень воды в Урале и других менее крупных реках будет только расти. Количество подтопленных зданий в регионе Пресс-служба администрации Оренбурга сообщила, что уровень воды в Урале поднялся еще на 28 см. По ее информации, на 9.00 по московскому времени было подтоплено 1784 участка. Пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера заявила, что в зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома. Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Орскнефтеоргсинтез» приостановил свою работу из-за паводка. Стабилизации в Орске ожидать пока не стоит. Зона подтопления может расшириться, заявили в оперативных службах Оренбургской области. По информации telegram-канала Mash, в Орске из-за наводнения ввели план «Тайфун». Заявления главы МЧС Александра Куренкова Ситуация в Орске из-за наводнения критическая, заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии. Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Также глава МЧС призвал не допустить спекулятивного роста цен на продукты и предметы первой необходимости и предложил временно запретить продажу алкоголя в районах подтопления в Орске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Школьников в Орске переводят на дистанционный формат обучения с 8 апреля и до особого распоряжения. Глава МЧС распорядился проверить цены на продукты первой необходимости, чтобы не допустить их спекулятивного роста. Главное о наводнении к этому часу — в материале URA.RU. Министерство образования региона сообщило, что школьные занятия будут проходить в дистанционном формате. Слова передает ТАСС. По информации telegram-канала «Урал56.Ру | Оренбург, Орск», дистант продлится с 8 апреля и до особого распоряжения. В Минстрое сообщили, что больше 21 миллиарда рублей может составить ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области. Слова передает ТАСС. В МЧС РФ сообщили, что при осмотре Куренковым подтопленных улиц Орска спасли пожилую женщину. Она была эвакуирована с двумя ее котами со второго этажа. По информации ведомства, женщина находилась одна в доме, первый этаж которого затоплен. По данным telegram-канала «Урал56.Ру | Оренбург, Орск», в Оренбурге паводок подобрался к питомнику хаски. Здание уходит под воду. Владелец питомника сообщил, что он не против временно передать животных в ответственные руки. Позже все 43 хаски были спасены. По информации telegram-каналов, собаки не пострадали. Пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера сообщила, что в Оренбурге были эвакуированы 889 человек, а в Орске 1164 жителя. В центральной зоне Оренбуржья были подтоплены 25 населенных пунктов в Соль-Илецком городском округе, Александровском, Акбулакском, Илекском, Оренбургском, Октябрьском, Переволоцком и Сакмарском районах. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что жителям районов, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, необходимо срочно эвакуироваться. По его словам, данная мера необходима, потому что уровень воды в Урале и других менее крупных реках будет только расти. Пресс-служба администрации Оренбурга сообщила, что уровень воды в Урале поднялся еще на 28 см. По ее информации, на 9.00 по московскому времени было подтоплено 1784 участка. Пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера заявила, что в зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома. Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Орскнефтеоргсинтез» приостановил свою работу из-за паводка. Стабилизации в Орске ожидать пока не стоит. Зона подтопления может расшириться, заявили в оперативных службах Оренбургской области. По информации telegram-канала Mash, в Орске из-за наводнения ввели план «Тайфун». Ситуация в Орске из-за наводнения критическая, заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии. Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Также глава МЧС призвал не допустить спекулятивного роста цен на продукты и предметы первой необходимости и предложил временно запретить продажу алкоголя в районах подтопления в Орске.