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В Екатеринбурге на продажу выставили череп якобы инопланетного существа за полтора миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито». «Череп инопланетного существа, 1 500 000 рублей… Найден в 2023 году в лесах Пермского края на пересечении трех областей», — пишет автор объявления. Также в Екатеринбурге продают котенка за один миллиард рублей. В объявлении сказано, что это самый умный кот. Такое животное автор намерен продать «какому-нибудь шейху».