07 апреля 2024
06 апреля 2024

В Екатеринбурге продают череп инопланетянина за полтора миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кыштым. Интервью со следователем Бендлиным, памятник инопланетянину Алешеньке, снег, пень
Череп нашли в лесу на пересечении трех областей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на продажу выставили череп якобы инопланетного существа за полтора миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито».

«Череп инопланетного существа, 1 500 000 рублей… Найден в 2023 году в лесах Пермского края на пересечении трех областей», — пишет автор объявления.

Также в Екатеринбурге продают котенка за один миллиард рублей. В объявлении сказано, что это самый умный кот. Такое животное автор намерен продать «какому-нибудь шейху».

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В Екатеринбурге на продажу выставили череп якобы инопланетного существа за полтора миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито». «Череп инопланетного существа, 1 500 000 рублей… Найден в 2023 году в лесах Пермского края на пересечении трех областей», — пишет автор объявления. Также в Екатеринбурге продают котенка за один миллиард рублей. В объявлении сказано, что это самый умный кот. Такое животное автор намерен продать «какому-нибудь шейху».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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