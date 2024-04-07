07 апреля 2024
06 апреля 2024

В Челябинске отправили в СИЗО компанию таксистов-шулеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксисты похищали деньги у пассажиров, обыгрывая их в карты Фото:

Советский райсуд Челябинска избрал меру пресечения четырем таксистам, наживавшимся на туристах, прилетевших в город. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, одного из них отправили под домашний арест, троих оставшихся — в СИЗО.

«Суд постановил избрать в отношении троих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 4 июня 2024 года. Еще одному из группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Обвиняемые действовали организованной группой. По данным следствия, они предлагали пассажирам, прилетевшим в Челябинск, услуги такси. После к ним подсаживались подставные пассажиры, которые затевали с туристами карточную игру. В ходе игры они похищали денежные средства. За все время банда шулеров успела похитить 400 тысяч рублей.

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Советский райсуд Челябинска избрал меру пресечения четырем таксистам, наживавшимся на туристах, прилетевших в город. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, одного из них отправили под домашний арест, троих оставшихся — в СИЗО. «Суд постановил избрать в отношении троих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 4 июня 2024 года. Еще одному из группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Обвиняемые действовали организованной группой. По данным следствия, они предлагали пассажирам, прилетевшим в Челябинск, услуги такси. После к ним подсаживались подставные пассажиры, которые затевали с туристами карточную игру. В ходе игры они похищали денежные средства. За все время банда шулеров успела похитить 400 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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