В Челябинске отправили в СИЗО компанию таксистов-шулеров

Советский райсуд Челябинска избрал меру пресечения четырем таксистам, наживавшимся на туристах, прилетевших в город. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, одного из них отправили под домашний арест, троих оставшихся — в СИЗО.
«Суд постановил избрать в отношении троих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 4 июня 2024 года. Еще одному из группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Обвиняемые действовали организованной группой. По данным следствия, они предлагали пассажирам, прилетевшим в Челябинск, услуги такси. После к ним подсаживались подставные пассажиры, которые затевали с туристами карточную игру. В ходе игры они похищали денежные средства. За все время банда шулеров успела похитить 400 тысяч рублей.
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