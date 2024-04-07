Челябинская велосипедистка Диана Богданова стала победительницей Кубка России

08 апреля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Финал Кубка России по велоспорту прошел с 6 по 7 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU Велосипедистка Диана Богданова из Копейска Челябинской области стала победительницей Кубка России среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону. «Финальный этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри с выбыванием прошел с 6 по 7 апреля. Победительницей Кубка России среди женщин стала Диана Богданова, занявшая первое место по сумме двух этапов», — сообщили в пресс-службе министерства. Вместе с Богдановой в Кубке России участвовал Иван Романов. Он занял четвертое место среди мужчин. Оба спортсмена представляли копейскую спортивную школу олимпийского резерва №2. Победительница Кубка России среди женщин — велосипедистка Диана Богданова фото: telegram-канал Минспорт Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Велосипедистка Диана Богданова из Копейска Челябинской области стала победительницей Кубка России среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону. «Финальный этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри с выбыванием прошел с 6 по 7 апреля. Победительницей Кубка России среди женщин стала Диана Богданова, занявшая первое место по сумме двух этапов», — сообщили в пресс-службе министерства. Вместе с Богдановой в Кубке России участвовал Иван Романов. Он занял четвертое место среди мужчин. Оба спортсмена представляли копейскую спортивную школу олимпийского резерва №2.