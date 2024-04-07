07 апреля 2024

Челябинская велосипедистка Диана Богданова стала победительницей Кубка России

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, спорт, велоспорт, велосипед, активный отдых
Финал Кубка России по велоспорту прошел с 6 по 7 апреля Фото:

Велосипедистка Диана Богданова из Копейска Челябинской области стала победительницей Кубка России среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону.

«Финальный этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри с выбыванием прошел с 6 по 7 апреля. Победительницей Кубка России среди женщин стала Диана Богданова, занявшая первое место по сумме двух этапов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Вместе с Богдановой в Кубке России участвовал Иван Романов. Он занял четвертое место среди мужчин. Оба спортсмена представляли копейскую спортивную школу олимпийского резерва №2.

Победительница Кубка России среди женщин — велосипедистка Диана Богданова
Победительница Кубка России среди женщин — велосипедистка Диана Богданова

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Велосипедистка Диана Богданова из Копейска Челябинской области стала победительницей Кубка России среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону. «Финальный этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри с выбыванием прошел с 6 по 7 апреля. Победительницей Кубка России среди женщин стала Диана Богданова, занявшая первое место по сумме двух этапов», — сообщили в пресс-службе министерства. Вместе с Богдановой в Кубке России участвовал Иван Романов. Он занял четвертое место среди мужчин. Оба спортсмена представляли копейскую спортивную школу олимпийского резерва №2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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