Челябинская велосипедистка Диана Богданова стала победительницей Кубка России

Велосипедистка Диана Богданова из Копейска Челябинской области стала победительницей Кубка России среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону.
«Финальный этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри с выбыванием прошел с 6 по 7 апреля. Победительницей Кубка России среди женщин стала Диана Богданова, занявшая первое место по сумме двух этапов», — сообщили в пресс-службе министерства.
Вместе с Богдановой в Кубке России участвовал Иван Романов. Он занял четвертое место среди мужчин. Оба спортсмена представляли копейскую спортивную школу олимпийского резерва №2.
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