Курганцу, который угнал Porsche с автомойки в ХМАО, вынесли приговор

Курганец, который угнал Porsche с автомойки в ХМАО, отправится в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, порше
Курганец, который угнал Porsche с автомойки и Нефтеюганске, отправится в колонию Фото:

Курганец, который угнал Porsche с автомойки в Нефтеюганске, отправится в колонию строгого режима почти на два года. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Нефтеюганским районным судом вынесено решение в отношении 23-летнего курганца, совершившего угон автомобиля. Фигуранту судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Porsche Cayenne находился на автомойке, где работал курганец. Ночью молодой человек похитил ключи от авто и скрылся, а позже попал в ДТП, после пытался сбежать от экипажа ДПС и наехал на опору ЛЭП. Задержанный оказался в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

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Курганец, который угнал Porsche с автомойки в Нефтеюганске, отправится в колонию строгого режима почти на два года. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. «Нефтеюганским районным судом вынесено решение в отношении 23-летнего курганца, совершившего угон автомобиля. Фигуранту судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Porsche Cayenne находился на автомойке, где работал курганец. Ночью молодой человек похитил ключи от авто и скрылся, а позже попал в ДТП, после пытался сбежать от экипажа ДПС и наехал на опору ЛЭП. Задержанный оказался в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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