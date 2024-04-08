Курганцу, который угнал Porsche с автомойки в ХМАО, вынесли приговор

Курганец, который угнал Porsche с автомойки в Нефтеюганске, отправится в колонию строгого режима почти на два года. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Нефтеюганским районным судом вынесено решение в отношении 23-летнего курганца, совершившего угон автомобиля. Фигуранту судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Porsche Cayenne находился на автомойке, где работал курганец. Ночью молодой человек похитил ключи от авто и скрылся, а позже попал в ДТП, после пытался сбежать от экипажа ДПС и наехал на опору ЛЭП. Задержанный оказался в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
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