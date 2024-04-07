07 апреля 2024
06 апреля 2024

В ХМАО школьников будут кормить чипсами в столовой

© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения ESTORY в Гринвиче. Екатеринбург, чипсы, еда, соусы, кухня, estory
В ХМАО школьников будут кормить чипсами из овощей Фото:

В Нягани школьников будут кормить овощными чипсами. Лакомство планируют подавать в столовых как дополнение к блюдам. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Иван Ямашев.

«Комбинат социального питания с сегодняшнего дня внедряет в меню школьников чипсы из натуральных овощей. Лакомство подается в индивидуальной упаковке и станет прекрасным дополнением к основному блюду», — рассказал Ямашев.

В столовых учебных заведений Нягани вскоре начнут подавать чипсы из редьки и тыквы. Их готовят без жарки и использования консервантов. «Важно формировать привычки правильного и здорового питания с раннего возраста. Делать это необходимо с учетом предпочтений самих ребят, а чипсы для многих являются привлекательным продуктом», — добавил Ямашев.

Ранее URA.RU рассказывало об обновлении школьного питания в Сургуте. Осенью в учебных заведениях появились итальянские блюда, среди которых были ризотто и паста карбонара. Однако уже зимой их решили убрать из меню.

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В Нягани школьников будут кормить овощными чипсами. Лакомство планируют подавать в столовых как дополнение к блюдам. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Иван Ямашев. «Комбинат социального питания с сегодняшнего дня внедряет в меню школьников чипсы из натуральных овощей. Лакомство подается в индивидуальной упаковке и станет прекрасным дополнением к основному блюду», — рассказал Ямашев. В столовых учебных заведений Нягани вскоре начнут подавать чипсы из редьки и тыквы. Их готовят без жарки и использования консервантов. «Важно формировать привычки правильного и здорового питания с раннего возраста. Делать это необходимо с учетом предпочтений самих ребят, а чипсы для многих являются привлекательным продуктом», — добавил Ямашев. Ранее URA.RU рассказывало об обновлении школьного питания в Сургуте. Осенью в учебных заведениях появились итальянские блюда, среди которых были ризотто и паста карбонара. Однако уже зимой их решили убрать из меню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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