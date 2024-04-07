В ХМАО школьников будут кормить чипсами в столовой

В Нягани школьников будут кормить овощными чипсами. Лакомство планируют подавать в столовых как дополнение к блюдам. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Иван Ямашев.
«Комбинат социального питания с сегодняшнего дня внедряет в меню школьников чипсы из натуральных овощей. Лакомство подается в индивидуальной упаковке и станет прекрасным дополнением к основному блюду», — рассказал Ямашев.
В столовых учебных заведений Нягани вскоре начнут подавать чипсы из редьки и тыквы. Их готовят без жарки и использования консервантов. «Важно формировать привычки правильного и здорового питания с раннего возраста. Делать это необходимо с учетом предпочтений самих ребят, а чипсы для многих являются привлекательным продуктом», — добавил Ямашев.
Ранее URA.RU рассказывало об обновлении школьного питания в Сургуте. Осенью в учебных заведениях появились итальянские блюда, среди которых были ризотто и паста карбонара. Однако уже зимой их решили убрать из меню.
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