Компания пермского миллиардера проиграла суд о взыскании необоснованного обогащения

Компания пермского миллиардера Репина проиграла суд с ТСЖ в Красных Казармах

Суд отказался удовлетворять жалобу ответчика Фото: Илья Московец © URA.RU

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании рублей с принадлежащей пермскому миллиардеру Александру Репину управляющей компании «СМУ №2 Сатурн-Р» 280 тысяч рублей. Эти средства отсудило в свою пользу ТСЖ «Красные Казармы, 69», сумевшее доказать, что данная сумма является неосновательным обогащением.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил — решение Арбитражного суда Пермского края оставить без изменения. Апелляционную жалобу ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ оставить без удовлетворения. Судом первой инстанции правомерно удовлетворено требование истца о взыскании неосновательного обогащения», — сообщается в судебной картотеке.

Весной 2022 года в Перми жильцы одного из домов ЖК «Арсенал» расторгли договор с ООО «СМУ №2 Сатурн-Р». Управлять домом стало ТСЖ, которое потребовало от УК перевести собранные с жителей, но еще неосвоенные 428 тысяч рублей. ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» перечислило только часть средств. УК сослалась на то, что около 250 тысяч рублей сэкономила на разнице между внесенными жильцами платежами и фактическим расчетом с подрядчиками. Таким образом компания посчитала, что эти деньги может оставить себе. ТСЖ не согласилось с доводами и обратилось в краевой арбитражный суд. Он встал на сторону истца. Ответчик решение попытался обжаловать.

По информации сервиса СБИС, ТСЖ «Красные Казармы, 69» было образовано в Перми в марте 2022 года. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» принадлежит пермскому предпринимателю Александру Репину. Данная УК является лучшей управляющей компанией Пермского края по версии региональной ИГЖН.