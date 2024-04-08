Компания пермского миллиардера проиграла суд о взыскании необоснованного обогащения

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании рублей с принадлежащей пермскому миллиардеру Александру Репину управляющей компании «СМУ №2 Сатурн-Р» 280 тысяч рублей. Эти средства отсудило в свою пользу ТСЖ «Красные Казармы, 69», сумевшее доказать, что данная сумма является неосновательным обогащением.
«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил — решение Арбитражного суда Пермского края оставить без изменения. Апелляционную жалобу ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ оставить без удовлетворения. Судом первой инстанции правомерно удовлетворено требование истца о взыскании неосновательного обогащения», — сообщается в судебной картотеке.
Весной 2022 года в Перми жильцы одного из домов ЖК «Арсенал» расторгли договор с ООО «СМУ №2 Сатурн-Р». Управлять домом стало ТСЖ, которое потребовало от УК перевести собранные с жителей, но еще неосвоенные 428 тысяч рублей. ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» перечислило только часть средств. УК сослалась на то, что около 250 тысяч рублей сэкономила на разнице между внесенными жильцами платежами и фактическим расчетом с подрядчиками. Таким образом компания посчитала, что эти деньги может оставить себе. ТСЖ не согласилось с доводами и обратилось в краевой арбитражный суд. Он встал на сторону истца. Ответчик решение попытался обжаловать.
По информации сервиса СБИС, ТСЖ «Красные Казармы, 69» было образовано в Перми в марте 2022 года. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» принадлежит пермскому предпринимателю Александру Репину. Данная УК является лучшей управляющей компанией Пермского края по версии региональной ИГЖН.
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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании рублей с принадлежащей пермскому миллиардеру Александру Репину управляющей компании «СМУ №2 Сатурн-Р» 280 тысяч рублей. Эти средства отсудило в свою пользу ТСЖ «Красные Казармы, 69», сумевшее доказать, что данная сумма является неосновательным обогащением. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил — решение Арбитражного суда Пермского края оставить без изменения. Апелляционную жалобу ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ оставить без удовлетворения. Судом первой инстанции правомерно удовлетворено требование истца о взыскании неосновательного обогащения», — сообщается в судебной картотеке. Весной 2022 года в Перми жильцы одного из домов ЖК «Арсенал» расторгли договор с ООО «СМУ №2 Сатурн-Р». Управлять домом стало ТСЖ, которое потребовало от УК перевести собранные с жителей, но еще неосвоенные 428 тысяч рублей. ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» перечислило только часть средств. УК сослалась на то, что около 250 тысяч рублей сэкономила на разнице между внесенными жильцами платежами и фактическим расчетом с подрядчиками. Таким образом компания посчитала, что эти деньги может оставить себе. ТСЖ не согласилось с доводами и обратилось в краевой арбитражный суд. Он встал на сторону истца. Ответчик решение попытался обжаловать. По информации сервиса СБИС, ТСЖ «Красные Казармы, 69» было образовано в Перми в марте 2022 года. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» принадлежит пермскому предпринимателю Александру Репину. Данная УК является лучшей управляющей компанией Пермского края по версии региональной ИГЖН.