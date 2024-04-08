Автобренды раскрыли новинки, которые ждут россиян в 2024 году

Lada Iskra и Citroen C5 Aircross станут главными новинками рынка РФ в 2024 году

09 апреля 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

Основными конкурентами отечественного автопрома считаются холдинги Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До конца текущего года российских автолюбителей порадуют выпуском новой Lada, калужского Citroen, очередного «Москвича» и линейкой машин из Китая. По мнению аналитиков отрасли, особого внимания заслуживают Lada Iskra и Citroen C5 Aircross. «Премьерой 2024 года станет Lada Iskra, которая призвана заменить Lada Granta. Машина будет доступна в версиях седана, универсала и универсала-кросс. Ее представят на Петербургском экономическом форуме в июне. В список главных новинок также входит среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross. Его продажи стартуют в мае», — передает издание Autonews.ru. На конец этого года запланирован выпуск автомобиля «Москвич 5». Проект разработан в сотрудничестве с китайским концерном JAC. Бренд УАЗ собирается восстановить производство экспедиционных версий моделей «Хантер» и СГР («буханка»). Производители отмечают, что к концу весны будут улучшены внедорожные характеристики. Во втором квартале 2024 года ожидается дебютное появление кроссовера GAC GS3 второго поколения, а к осени — GAC Emkoo, которые должны заменить Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. После лета в продаже появятся китайские внедорожники BAIC BJ40 и BJ60. Они должны составить конкуренцию Kia Mohave и Toyota Land Cruiser Prado. Ранее на экспертном совете при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ озвучили опасения, что в стране на 50% может снизиться производство отечественных машин. Причина — большой спрос на иномарки из Китая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До конца текущего года российских автолюбителей порадуют выпуском новой Lada, калужского Citroen, очередного «Москвича» и линейкой машин из Китая. По мнению аналитиков отрасли, особого внимания заслуживают Lada Iskra и Citroen C5 Aircross. «Премьерой 2024 года станет Lada Iskra, которая призвана заменить Lada Granta. Машина будет доступна в версиях седана, универсала и универсала-кросс. Ее представят на Петербургском экономическом форуме в июне. В список главных новинок также входит среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross. Его продажи стартуют в мае», — передает издание Autonews.ru. На конец этого года запланирован выпуск автомобиля «Москвич 5». Проект разработан в сотрудничестве с китайским концерном JAC. Бренд УАЗ собирается восстановить производство экспедиционных версий моделей «Хантер» и СГР («буханка»). Производители отмечают, что к концу весны будут улучшены внедорожные характеристики. Во втором квартале 2024 года ожидается дебютное появление кроссовера GAC GS3 второго поколения, а к осени — GAC Emkoo, которые должны заменить Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. После лета в продаже появятся китайские внедорожники BAIC BJ40 и BJ60. Они должны составить конкуренцию Kia Mohave и Toyota Land Cruiser Prado. Ранее на экспертном совете при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ озвучили опасения, что в стране на 50% может снизиться производство отечественных машин. Причина — большой спрос на иномарки из Китая.