Статусный свердловский коммунальщик дважды попался на мошенничестве

09 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Рождественскому грозит до шести лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-директора белоярского МУП (Свердловская область) Сергея Рождественского обвинили в продаже котельного оборудования в 2021 году. Примерно за месяц до этого его поймали на сдаче фальшивых чеков в бухгалтерию. Рождественскому грозит до шести лет тюрьмы, рассказали URA.RU в правоохранительных органах. «В 2021 году обвиняемый, занимая указанную должность, совершил растрату вверенного ему имущества — котельного оборудования, находившегося в выведенных из эксплуатации котельных, которые располагались в четырех населенных пунктах Белоярского района. Имущество было растрачено путем разбора, вывоза и сдачи в металлолом. В результате указанных действий обвиняемый получил незаконный доход в размере более 250 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, за данное преступление Рождественскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. «Выявили и задокументировали преступление сотрудники из подразделения по борьбе с „беловоротничковой преступностью“ областного полицейского главка. Они же и осуществляли оперативное сопровождение расследования», — отметил полковник Горелых. За сдачу фальшивых чеков в бухгалтерию Рождественский получил условный срок в 2023 году. Тогда ему также грозило до шести лет тюрьмы. Сумма ущерба составляла порядка 260 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-директора белоярского МУП (Свердловская область) Сергея Рождественского обвинили в продаже котельного оборудования в 2021 году. Примерно за месяц до этого его поймали на сдаче фальшивых чеков в бухгалтерию. Рождественскому грозит до шести лет тюрьмы, рассказали URA.RU в правоохранительных органах. «В 2021 году обвиняемый, занимая указанную должность, совершил растрату вверенного ему имущества — котельного оборудования, находившегося в выведенных из эксплуатации котельных, которые располагались в четырех населенных пунктах Белоярского района. Имущество было растрачено путем разбора, вывоза и сдачи в металлолом. В результате указанных действий обвиняемый получил незаконный доход в размере более 250 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, за данное преступление Рождественскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. «Выявили и задокументировали преступление сотрудники из подразделения по борьбе с „беловоротничковой преступностью“ областного полицейского главка. Они же и осуществляли оперативное сопровождение расследования», — отметил полковник Горелых. За сдачу фальшивых чеков в бухгалтерию Рождественский получил условный срок в 2023 году. Тогда ему также грозило до шести лет тюрьмы. Сумма ущерба составляла порядка 260 тысяч рублей.