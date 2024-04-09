Статусный свердловский коммунальщик дважды попался на мошенничестве

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Рождественскому грозит до шести лет лишения свободы Фото:

Экс-директора белоярского МУП (Свердловская область) Сергея Рождественского обвинили в продаже котельного оборудования в 2021 году. Примерно за месяц до этого его поймали на сдаче фальшивых чеков в бухгалтерию. Рождественскому грозит до шести лет тюрьмы, рассказали URA.RU в правоохранительных органах.

«В 2021 году обвиняемый, занимая указанную должность, совершил растрату вверенного ему имущества — котельного оборудования, находившегося в выведенных из эксплуатации котельных, которые располагались в четырех населенных пунктах Белоярского района. Имущество было растрачено путем разбора, вывоза и сдачи в металлолом. В результате указанных действий обвиняемый получил незаконный доход в размере более 250 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, за данное преступление Рождественскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. «Выявили и задокументировали преступление сотрудники из подразделения по борьбе с „беловоротничковой преступностью“ областного полицейского главка. Они же и осуществляли оперативное сопровождение расследования», — отметил полковник Горелых.

За сдачу фальшивых чеков в бухгалтерию Рождественский получил условный срок в 2023 году. Тогда ему также грозило до шести лет тюрьмы. Сумма ущерба составляла порядка 260 тысяч рублей.

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Экс-директора белоярского МУП (Свердловская область) Сергея Рождественского обвинили в продаже котельного оборудования в 2021 году. Примерно за месяц до этого его поймали на сдаче фальшивых чеков в бухгалтерию. Рождественскому грозит до шести лет тюрьмы, рассказали URA.RU в правоохранительных органах. «В 2021 году обвиняемый, занимая указанную должность, совершил растрату вверенного ему имущества — котельного оборудования, находившегося в выведенных из эксплуатации котельных, которые располагались в четырех населенных пунктах Белоярского района. Имущество было растрачено путем разбора, вывоза и сдачи в металлолом. В результате указанных действий обвиняемый получил незаконный доход в размере более 250 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, за данное преступление Рождественскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. «Выявили и задокументировали преступление сотрудники из подразделения по борьбе с „беловоротничковой преступностью“ областного полицейского главка. Они же и осуществляли оперативное сопровождение расследования», — отметил полковник Горелых. За сдачу фальшивых чеков в бухгалтерию Рождественский получил условный срок в 2023 году. Тогда ему также грозило до шести лет тюрьмы. Сумма ущерба составляла порядка 260 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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