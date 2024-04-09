Силовики пришли в челябинскую ГИБДД и вручили повестки бывшим мигрантам

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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, госуслуги, мфц, многофункциональный центр, мрэо
Сотрудники ГИБДД не только оказывают регистрационные услуги, но и помогают коллегам из других ведомств Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции помогли представителям военкоматов и военным следователям проверить получивших гражданство уроженцев соседних государств Челябинской области на предмет постановки на воинский учет. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«В регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции региона во взаимодействии с сотрудниками полиции представители 308 Военного следственного отдела СКР и военной комендатуры провели мероприятия по выявлению лиц, своевременно не вставшие на воинский учет. Военные проверяли посетителей РЭО ГИБДД, получивших гражданство Российской Федерации. Всего за один час мероприятия выявлено 15 граждан, не явившихся своевременно в военкоматы. Всем были вручены повестки». — сообщили в пресс-службе УГИБДД.

За неделю проводимых мероприятий выявлено 25 граждан из числа уроженцев соседних государств, не вставших на воинский учет. Иностранный гражданин, получивший российский паспорт, в течение двух недель после приобретения гражданства обязан встать на воинский учет. Уклонение от постановки на учет и от призыва на военную службу влечет наложение административных штрафов и уголовную ответственность.

Сотрудники ГИБДД помогли военкомам выявить мигрантов-уклонистов и вручить им повестки
Сотрудники ГИБДД помогли военкомам выявить мигрантов-уклонистов и вручить им повестки
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Сотрудники Госавтоинспекции помогли представителям военкоматов и военным следователям проверить получивших гражданство уроженцев соседних государств Челябинской области на предмет постановки на воинский учет. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «В регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции региона во взаимодействии с сотрудниками полиции представители 308 Военного следственного отдела СКР и военной комендатуры провели мероприятия по выявлению лиц, своевременно не вставшие на воинский учет. Военные проверяли посетителей РЭО ГИБДД, получивших гражданство Российской Федерации. Всего за один час мероприятия выявлено 15 граждан, не явившихся своевременно в военкоматы. Всем были вручены повестки». — сообщили в пресс-службе УГИБДД. За неделю проводимых мероприятий выявлено 25 граждан из числа уроженцев соседних государств, не вставших на воинский учет. Иностранный гражданин, получивший российский паспорт, в течение двух недель после приобретения гражданства обязан встать на воинский учет. Уклонение от постановки на учет и от призыва на военную службу влечет наложение административных штрафов и уголовную ответственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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