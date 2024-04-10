Глава СКР проверит угрозы челябинцам во время религиозного праздника мусульман

Мусульмане 10 апреля отмечают Ураза-байрам, и в Копейске (Челябинская область) местные жители стали жаловаться в соцсетях на сбой в работе общественного транспорта. В ответ на это в комментариях стали поступать угрозы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий. В соцсетях размещена публикация, что в Копейске жители жалуются на задержку общественного транспорта. В ответ на это в комментариях, предположительно, от гражданина иностранного государства стали поступать угрозы и оскорбления в адрес челябинцев», — отмечают в пресс-службе ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Следственными органами СКР по Челябинской области проводится проверка по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Руководителю регионального СУ СКР Константину Правосудову Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки.
В среду, 10 апреля, мусульмане отмечают Ураза-байрам — окончание священного месяца Рамадана. Ураза-байрам считается одним из самых древних праздников у мусульман. На арабском языке он называется Ид-аль-Фитр. Это можно перевести как «праздник прекращения поста».
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