В Перми сотрудник полиции расстрелял своих друзей из табельного оружия

В Перми сотрудник уголовного розыска расстрелял двоих своих друзей из табельного оружия. До этого все трое выпивали алкоголь.
«В Перми 29-летний сотрудник уголовного розыска встретился после работы с друзьями, чтобы выпить. Посидев за столом, полицейский отправился домой, но решил вернуться и выстрелил в своих товарищей. Одному пуля попала в живот, другому — в спину», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Оба пострадавших от стрельбы выжили. В отношении полицейского начата служебная проверка, он отстранен от службы, но продолжает работать водителем. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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В Перми сотрудник уголовного розыска расстрелял двоих своих друзей из табельного оружия. До этого все трое выпивали алкоголь. «В Перми 29-летний сотрудник уголовного розыска встретился после работы с друзьями, чтобы выпить. Посидев за столом, полицейский отправился домой, но решил вернуться и выстрелил в своих товарищей. Одному пуля попала в живот, другому — в спину», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Оба пострадавших от стрельбы выжили. В отношении полицейского начата служебная проверка, он отстранен от службы, но продолжает работать водителем. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.