В Перми сотрудник полиции расстрелял своих друзей из табельного оружия

11 апреля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

В отношении полицейского проводится служебная проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми сотрудник уголовного розыска расстрелял двоих своих друзей из табельного оружия. До этого все трое выпивали алкоголь. «В Перми 29-летний сотрудник уголовного розыска встретился после работы с друзьями, чтобы выпить. Посидев за столом, полицейский отправился домой, но решил вернуться и выстрелил в своих товарищей. Одному пуля попала в живот, другому — в спину», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Оба пострадавших от стрельбы выжили. В отношении полицейского начата служебная проверка, он отстранен от службы, но продолжает работать водителем. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми сотрудник уголовного розыска расстрелял двоих своих друзей из табельного оружия. До этого все трое выпивали алкоголь. «В Перми 29-летний сотрудник уголовного розыска встретился после работы с друзьями, чтобы выпить. Посидев за столом, полицейский отправился домой, но решил вернуться и выстрелил в своих товарищей. Одному пуля попала в живот, другому — в спину», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Оба пострадавших от стрельбы выжили. В отношении полицейского начата служебная проверка, он отстранен от службы, но продолжает работать водителем. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.