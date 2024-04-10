10 апреля 2024

В Перми сотрудник полиции расстрелял своих друзей из табельного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении полицейского проводится служебная проверка Фото:

В Перми сотрудник уголовного розыска расстрелял двоих своих друзей из табельного оружия. До этого все трое выпивали алкоголь.

«В Перми 29-летний сотрудник уголовного розыска встретился после работы с друзьями, чтобы выпить. Посидев за столом, полицейский отправился домой, но решил вернуться и выстрелил в своих товарищей. Одному пуля попала в живот, другому — в спину», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Оба пострадавших от стрельбы выжили. В отношении полицейского начата служебная проверка, он отстранен от службы, но продолжает работать водителем. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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В Перми сотрудник уголовного розыска расстрелял двоих своих друзей из табельного оружия. До этого все трое выпивали алкоголь. «В Перми 29-летний сотрудник уголовного розыска встретился после работы с друзьями, чтобы выпить. Посидев за столом, полицейский отправился домой, но решил вернуться и выстрелил в своих товарищей. Одному пуля попала в живот, другому — в спину», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Оба пострадавших от стрельбы выжили. В отношении полицейского начата служебная проверка, он отстранен от службы, но продолжает работать водителем. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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