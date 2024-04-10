Уроженец Челябинска шоумен Стас Ярушин стал ведущим шоу «Музлофт-ТУР», пилотный выпуск которого сняли в родном городе актера. Первым гостем стала челябинская блогер и комик Наташа Краснова, сообщили URA.RU в пресс-службе видеохостинга RUTUBE.
«Ведущий проекта Стас Ярушин отправится в тур по России вместе со звездными гостями, чтобы рассказать зрителям о музыкальной истории и талантливых людях. Гостьей пилотного выпуска стала видеоблогер Наташа Краснова. Серия снималась в Челябинске — родном городе Наташи и Стаса», — рассказали на RUTUBE.
Краснова рассказала, почему осталась жить в Челябинске и не переехала в столицу. В качестве музыкального гостя в выпуске снялась певица из Челябинска. Девушка исполняет музыку в жанре скриминг или экстремальный вокал. Она рассказала о выборе своего стиля и показала приемы исполнения.
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