Развлечения Знаменитости Шоумен Ярушин с блогером Красновой снял выпуск музыкального шоу в Челябинске. Фото 11 апреля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 + Первый выпуск «Музлофт-Тур», где Ярушин стал ведущим, сняли в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженец Челябинска шоумен Стас Ярушин стал ведущим шоу «Музлофт-ТУР», пилотный выпуск которого сняли в родном городе актера. Первым гостем стала челябинская блогер и комик Наташа Краснова, сообщили URA.RU в пресс-службе видеохостинга RUTUBE. «Ведущий проекта Стас Ярушин отправится в тур по России вместе со звездными гостями, чтобы рассказать зрителям о музыкальной истории и талантливых людях. Гостьей пилотного выпуска стала видеоблогер Наташа Краснова. Серия снималась в Челябинске — родном городе Наташи и Стаса», — рассказали на RUTUBE. Краснова рассказала, почему осталась жить в Челябинске и не переехала в столицу. В качестве музыкального гостя в выпуске снялась певица из Челябинска. Девушка исполняет музыку в жанре скриминг или экстремальный вокал. Она рассказала о выборе своего стиля и показала приемы исполнения. Первый выпуск шоу был снят с Наташей Красновой фото: пресс-служба видеохостинга RUTUBE Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уроженец Челябинска шоумен Стас Ярушин стал ведущим шоу «Музлофт-ТУР», пилотный выпуск которого сняли в родном городе актера. Первым гостем стала челябинская блогер и комик Наташа Краснова, сообщили URA.RU в пресс-службе видеохостинга RUTUBE. «Ведущий проекта Стас Ярушин отправится в тур по России вместе со звездными гостями, чтобы рассказать зрителям о музыкальной истории и талантливых людях. Гостьей пилотного выпуска стала видеоблогер Наташа Краснова. Серия снималась в Челябинске — родном городе Наташи и Стаса», — рассказали на RUTUBE. Краснова рассказала, почему осталась жить в Челябинске и не переехала в столицу. В качестве музыкального гостя в выпуске снялась певица из Челябинска. Девушка исполняет музыку в жанре скриминг или экстремальный вокал. Она рассказала о выборе своего стиля и показала приемы исполнения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям