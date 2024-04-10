10 апреля 2024

Шоумен Ярушин с блогером Красновой снял выпуск музыкального шоу в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
Первый выпуск «Музлофт-Тур», где Ярушин стал ведущим, сняли в Челябинске Фото:

Уроженец Челябинска шоумен Стас Ярушин стал ведущим шоу «Музлофт-ТУР», пилотный выпуск которого сняли в родном городе актера. Первым гостем стала челябинская блогер и комик Наташа Краснова, сообщили URA.RU в пресс-службе видеохостинга RUTUBE.

«Ведущий проекта Стас Ярушин отправится в тур по России вместе со звездными гостями, чтобы рассказать зрителям о музыкальной истории и талантливых людях. Гостьей пилотного выпуска стала видеоблогер Наташа Краснова. Серия снималась в Челябинске — родном городе Наташи и Стаса», — рассказали на RUTUBE.

Краснова рассказала, почему осталась жить в Челябинске и не переехала в столицу. В качестве музыкального гостя в выпуске снялась певица из Челябинска. Девушка исполняет музыку в жанре скриминг или экстремальный вокал. Она рассказала о выборе своего стиля и показала приемы исполнения.

Первый выпуск шоу был снят с Наташей Красновой
Первый выпуск шоу был снят с Наташей Красновой

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Уроженец Челябинска шоумен Стас Ярушин стал ведущим шоу «Музлофт-ТУР», пилотный выпуск которого сняли в родном городе актера. Первым гостем стала челябинская блогер и комик Наташа Краснова, сообщили URA.RU в пресс-службе видеохостинга RUTUBE. «Ведущий проекта Стас Ярушин отправится в тур по России вместе со звездными гостями, чтобы рассказать зрителям о музыкальной истории и талантливых людях. Гостьей пилотного выпуска стала видеоблогер Наташа Краснова. Серия снималась в Челябинске — родном городе Наташи и Стаса», — рассказали на RUTUBE. Краснова рассказала, почему осталась жить в Челябинске и не переехала в столицу. В качестве музыкального гостя в выпуске снялась певица из Челябинска. Девушка исполняет музыку в жанре скриминг или экстремальный вокал. Она рассказала о выборе своего стиля и показала приемы исполнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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