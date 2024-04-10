В ГУ МВД Пермского края рассказали подробности о стрелявшем в друзей полицейском

МВД: полицейский стрелял в друзей из травматического оружия

11 апреля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

У полицейского, который открыл стрельбу, был выходной Фото: Илья Московец © URA.RU Стрельбу по своим друзьям открыл полицейский из Березников. Все произошло в ночь на 2 апреля в квартире по улице Юбилейной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Инцидент произошел в одной из квартир по улице Юбилейная в Березниках. Сообщение о стрельбе поступило в 2 апреля 02:15. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Оказалось, что находящийся на выходном оперативник в ходе конфликта выстрелил в своих знакомых. Оба пострадавших были доставлены в больницу», — уточнили в полиции. Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Перми и стрелял полицейский из табельного оружия. В пресс-службе краевого главка уточнили, что пистолет был не табельный, а травматический. В ведомстве отметили, что сотрудник полиции отстранен от работы, а в случае подтверждения его вины, он будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным основаниям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрельбу по своим друзьям открыл полицейский из Березников. Все произошло в ночь на 2 апреля в квартире по улице Юбилейной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Инцидент произошел в одной из квартир по улице Юбилейная в Березниках. Сообщение о стрельбе поступило в 2 апреля 02:15. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Оказалось, что находящийся на выходном оперативник в ходе конфликта выстрелил в своих знакомых. Оба пострадавших были доставлены в больницу», — уточнили в полиции. Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Перми и стрелял полицейский из табельного оружия. В пресс-службе краевого главка уточнили, что пистолет был не табельный, а травматический. В ведомстве отметили, что сотрудник полиции отстранен от работы, а в случае подтверждения его вины, он будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным основаниям.