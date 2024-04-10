10 апреля 2024

В ГУ МВД Пермского края рассказали подробности о стрелявшем в друзей полицейском

МВД: полицейский стрелял в друзей из травматического оружия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Веронике Наумовой в Чкаловском районном суде. Екатеринбург, дверь, полицейский
У полицейского, который открыл стрельбу, был выходной Фото:

Стрельбу по своим друзьям открыл полицейский из Березников. Все произошло в ночь на 2 апреля в квартире по улице Юбилейной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Инцидент произошел в одной из квартир по улице Юбилейная в Березниках. Сообщение о стрельбе поступило в 2 апреля 02:15. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Оказалось, что находящийся на выходном оперативник в ходе конфликта выстрелил в своих знакомых. Оба пострадавших были доставлены в больницу», — уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Перми и стрелял полицейский из табельного оружия. В пресс-службе краевого главка уточнили, что пистолет был не табельный, а травматический. В ведомстве отметили, что сотрудник полиции отстранен от работы, а в случае подтверждения его вины, он будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным основаниям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стрельбу по своим друзьям открыл полицейский из Березников. Все произошло в ночь на 2 апреля в квартире по улице Юбилейной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Инцидент произошел в одной из квартир по улице Юбилейная в Березниках. Сообщение о стрельбе поступило в 2 апреля 02:15. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Оказалось, что находящийся на выходном оперативник в ходе конфликта выстрелил в своих знакомых. Оба пострадавших были доставлены в больницу», — уточнили в полиции. Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Перми и стрелял полицейский из табельного оружия. В пресс-службе краевого главка уточнили, что пистолет был не табельный, а травматический. В ведомстве отметили, что сотрудник полиции отстранен от работы, а в случае подтверждения его вины, он будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным основаниям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...