Захарова: Зеленский собрался похоронить Евросоюз

11 апреля 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сообщила, что выход книги «Реквием по Европе» символично совпадает с планами Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в Евросоюз уже в июне текущего года. По ее словам, это событие может стать последним аккордом в судьбе ЕС. «Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, выход книги австрийского политика Карин Кнайсель «Реквием по Европе» символично совпадает с планами Украины, что может иметь далеко идущие последствия для будущего Евросоюза. Ранее Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне. В противном случае президент РФ Владимир Путин расценит это как слабость, добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в Евросоюз уже в июне текущего года. По ее словам, это событие может стать последним аккордом в судьбе ЕС. «Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, выход книги австрийского политика Карин Кнайсель «Реквием по Европе» символично совпадает с планами Украины, что может иметь далеко идущие последствия для будущего Евросоюза. Ранее Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне. В противном случае президент РФ Владимир Путин расценит это как слабость, добавил он.