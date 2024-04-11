Захарова: Зеленский собрался похоронить Евросоюз

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария, топ
Мария Захарова сообщила, что выход книги «Реквием по Европе» символично совпадает с планами Украины Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в Евросоюз уже в июне текущего года. По ее словам, это событие может стать последним аккордом в судьбе ЕС.

«Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, выход книги австрийского политика Карин Кнайсель «Реквием по Европе» символично совпадает с планами Украины, что может иметь далеко идущие последствия для будущего Евросоюза.

Ранее Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне. В противном случае президент РФ Владимир Путин расценит это как слабость, добавил он.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в Евросоюз уже в июне текущего года. По ее словам, это событие может стать последним аккордом в судьбе ЕС. «Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, выход книги австрийского политика Карин Кнайсель «Реквием по Европе» символично совпадает с планами Украины, что может иметь далеко идущие последствия для будущего Евросоюза. Ранее Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне. В противном случае президент РФ Владимир Путин расценит это как слабость, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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