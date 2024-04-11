Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в Евросоюз уже в июне текущего года. По ее словам, это событие может стать последним аккордом в судьбе ЕС.
«Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, выход книги австрийского политика Карин Кнайсель «Реквием по Европе» символично совпадает с планами Украины, что может иметь далеко идущие последствия для будущего Евросоюза.
Ранее Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне. В противном случае президент РФ Владимир Путин расценит это как слабость, добавил он.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в Евросоюз уже в июне текущего года. По ее словам, это событие может стать последним аккордом в судьбе ЕС. «Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, выход книги австрийского политика Карин Кнайсель «Реквием по Европе» символично совпадает с планами Украины, что может иметь далеко идущие последствия для будущего Евросоюза. Ранее Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне. В противном случае президент РФ Владимир Путин расценит это как слабость, добавил он.